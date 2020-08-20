【涼風有信Vincent@iM網欄】七月節 鬼門關大開 與爭秋奪暑效應有關！

各位讀者好！又一週了，經常留在家吃飯的感覺習慣嗎？

筆者在前一篇專欄（【涼風有信Vincent@iM網欄】「庚子」流年在作怪 8月7日立秋 疫情轉好）提過，立秋之後疫情會轉好，大家覺得有好轉嗎？純粹在數字上看，立秋後每天的確診人數都維持在雙位數，沒有過百，比起上月總算是緩和了少許。

不過下月「白露亅節氣過後，相信這個數字會進一步舒緩下去。原因是因為今年的白露節氣，是「乙酉」月。若然大家記得，我說過今年疫情是源於「庚金弱」，所以令主金的肺部出現毛病。

由於天干六合「庚乙合金」，「乙酉」的「乙亅跟流年「庚子」的「庚亅相合成金，還加上本月是「酉金月」，令「庚乙合金亅合化成功，弱小的庚金便會因而強大起來。

所以下月大家的肺部都會恢復強活，疫情再進一步得以舒緩。

到時相信政府會稍為放寬一下措施，大家緊記要把握時機享受人生，皆因冬天一到，疫情又會再次復發。

話說回來，「金弱」這個問題，其實跟金價上落都有關。我預言今年金價在秋季會有些微調整，之後會一路升到年底。有興趣的話，日後再同大家探討。

好了，昨日8月19日，已經正式踏入農曆七月，即是傳統上的七月節。

東方人普遍相信，每逢農曆七月，鬼門關就會大開。所以本月的禁忌特別的多，包括長輩會建議年青人少出街、少夜返；去到昏暗的野外地方要講「唔該借歪亅；甚至避免穿紅色衫出外等等。

筆者拜觀音多年，對七月節的禁忌是確信不疑，絕對不敢挑戰這項已流傳千年的嶺南文化。

但在易學上，其實七月節亦可用較科學的方法去分析，為何這個月份會特別多怪力亂神的事情發生。

經過多年研究，我發現跟「爭秋奪暑亅效應有關。

什麼叫「爭秋奪暑」？根據民間的流傳，立秋後雖已踏入秋季，但在第14個節氣「處暑亅來臨之前，夏季的暑氣仍未消退，所以這個月份會令人特別難受，全因暑氣跟秋氣在鬥爭，謂之「爭秋奪暑」。

其實這個講法絕對正確。

一年四季，每個季節都有不同的屬性。而正值季節流轉(轉季)之時，大自然的引力更會變得異常。轉得順暢，固然少變動。不順暢，就會有衝突發生。

打個譬如，如秋轉冬，是由金的季節轉為水的季節，金生水，所以順暢。冬轉春，水生木，一樣亨通。春轉夏，木生火，亦吉。

每年唯獨有一季會出現衝突，就是夏季轉秋季的時候。因夏屬火，秋屬金，火金本性是互相剋制的。

每年逢夏轉秋，即農曆七月，火金相剋，大自然的引力都會特別紛亂，甚至出現衝突。衝突多，事故多，傷亡亦多，再加上秋暑之氣難耐，久而久之，就會令人覺得心慌意亂，甚至有怪力亂神的遐想。

除此之外，農曆七月亦是每年流年上下交替的月份。如今年「庚子亅，由庚金主上半年，子水主下半年，中間交接的月份就是農曆七月。所以每逢一些「天地交戰」的年份，如「2008 戊子年」，戊與子相沖，衝突就會特別大。該年發生了四川大地震，以及波及全球的金融海嘯。

不過科學歸科學，筆者對鬼神之說還是深信不疑，未敢冒犯。在此希望讀者們都可緊守崗位，過一個平安的七月節。

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