【中概股】蔚來夥寧德時代成立電池資產公司 拓「車電分離」業務

▲ 蔚來夥寧德時代成立合資公司，拓「車電分離」Baas業務。

據第一財經報道，內地電動車企業蔚來汽車（NYSE：NIO），將聯手車用電池企業寧德時代（深：300750），在武漢成立蔚來電池資產公司，註冊資本8億元（人民幣‧下同），其中寧德時代出資2億元，佔25%股權。另外，國泰君安及湖北省科技投資集團有限公司亦有份參與電池資產公司。

報道指，合資公司旨在推動「車電分離」BaaS（Battery as a Service，電池租用服務）新商業模式在新能源汽車行業的發展，經營範圍包括動力電池租賃、售電與電動汽車充換電基礎設施的規劃、研發、設計等。

蔚來創辦人李斌早前指出，集團可充、可換、可升級、BaaS的電池服務商業模式已有明顯進展，將在第三季逐步實現完全車電分離。

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記者：馮正男