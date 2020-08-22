  • 29°C
香港時間 : 2020822日 (六) 09:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【胡言食語@iM網欄】回憶中尋味　壽司芳創意Omakase

名人薈萃 09:02 2020/08/22

分享：

晚上6時多，在尖沙咀堂食限聚令下，街道冷清，行人疏落，路過The Otto酒店時，看見「壽司芳」這名字，更懷念年前在此吃的Omakase（廚師發辦）。

連續多年榮獲日本大板米芝蓮二星的「壽司芳」（Sushiyoshi ），由日本有創意壽司之神之稱的主廚Hiroki創立，飲食界名聲甚響。「壽司芳」以甚有創意的Omakase 聞名中外。

Omakase （おまかせ） ，是高級的日本料理，用時令及新鮮的食材，創造出其獨特的菜式，甚至可以配合客人的喜好，做出完美的菜單。おまかせ 是[委托]、[信任]的意思，客人信任廚師的決定，將當天的菜式選擇，完全交付。出色的廚師發辦。根據時令季節，採用日本各地最好的食材，更配合四季天氣，對口味的影響，春夏天較清淡，秋冬天味道會較濃郁。

當天，Hirok親臨香港主理，晚宴7時多開始。Hirok親切地同客人們談笑，很多客人都是大板主店的常客。

OMAKASE，上桌食物有一定講究，是由味道清淡開始，至味濃，亦由刺身、壽司等冷食才至熱食、熱湯等。前菜的生蠔泡沫配黑魚子，蠔味十足的蠔葉，混和生蠔泡沫及魚子，味道非常鮮美。石鯛、左口魚、池魚、大拖羅………等壽司，肉質鮮嫩，魚味濃郁，大拖羅油份甘香，入口軟綿，口感十足。六道前菜及八件壽司，水準都很高。

除了大拖羅壽司，三文魚壽司亦很出色，顏色晶瑩紅潤，採用野生吞拿魚，一口將吞拿魚放入口中，未曾咀嚼，已經感受到其鮮美味道，魚肉肉質甚好，少許的芥末，更將吞拿魚味提升。

吞拿魚壽司

威化餅所做成的貝殼，盛載著凡立貝他他，切碎的凡立貝上，放滿著烏黑閃亮鱘魚子，柔軟鮮味的凡立貝及魚子，配鬆脆的威化，口感十分好。

接著上的是，用日本新鮮竹葉，包裹著的花竹蝦壽司，蝦肉美甜，配上混合配料的米飯鮮味十足，壽司很著重米飯的拿捏及其溫度，享受壽司時，最好是剛送上，壽司溫熱時，便即時進食，廚師已經作出調味，不用再蘸豉油。

竹葉花竹蝦

將大隻的牡丹蝦，用精巧的刀工，切壓成薄薄的一片，放在喜瑪拉雅山岩鹽板上，岩鹽可顯出蝦肉的鮮味。上面放在各式花瓣，富創意的菜式，令人感受到創意之神的獨特心思。

牡丹蝦薄切刺身

Hirok從日本來港時，帶來的北海道海膽，創造出兩款海膽菜式。用新鮮的大鮑魚切成小塊，上面放著滿滿的鮮甜海膽。煙勒鮮味鮑魚，配上甘甜的海膽，兩種絕妙食材，成了人間美味。

鮑魚

切粒螺肉上放滿了新鮮厚厚的海膽，海膽沒有一絲腥味，甘甜鮮味，味蕾有很大滿足，切碎的螺肉，令人更可嘴饞出其鮮味。

螺肉海膽

大板主廚Hiroki親自燒烤鰹魚，在大板的店鋪，燒魚是在戶外用稻草熏燒，奈何在這裡就不可以。看著Hiroki將魚燒烤時的專注，心裡已經想去日本時，一定要去大板的Sushiyoshi壽司芳。

燒鰹魚

燒烤的鰹魚，保持著魚的鮮味，外脆而內嫩，肉質層次感很好少許芥末，更是鮮味十足。

鰹魚

卷物是用上好的大拖羅、中拖羅、吞拿魚，包捲而成，咬著脹脹的手卷，拖羅的油味甘香軟滑，入口融化，而吞拿魚肉質很好，軟綿適中，大廚絕妙的配合。

大拖羅手卷

最後當然少不了，日本的鮮甜蜜瓜及精緻甜品，作為這精美的廚師發辦的謝幕！
 

作者_胡言簡介：

土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

更多胡言食語@胡言的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 胡言

欄名 : 胡言食語

最新專欄文章 更多

【胡言食語@iM網欄】時令靚海鮮　金東大蜑家私房菜
2020/08/15
【胡言食語@iM網欄】時令靚海鮮　金東大蜑家私房菜
【胡言食語@iM網欄】平凡名字，擁有非凡名氣——新榮記
2020/08/08
【胡言食語@iM網欄】平凡名字，擁有非凡名氣——新榮記
【胡言食語@iM網欄】新派川菜餐館川江月 飲食藝術的完美之旅
2020/07/31
【胡言食語@iM網欄】新派川菜餐館川江月 飲食藝術的完美之旅
【胡言食語@iM網欄】香港美食天堂：西貢 榮獲十二年米芝蓮推介的全記海鮮
2020/07/25
【胡言食語@iM網欄】香港美食天堂：西貢 榮獲十二年米芝蓮推介的全記海鮮
【胡言食語@iM網欄】看《摘星廚神》吃米芝蓮三星法國餐廳 當白色鑽石碰上海上黑金
2020/07/18
【胡言食語@iM網欄】看《摘星廚神》吃米芝蓮三星法國餐廳 當白色鑽石碰上海上黑金

上一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】簡單的快樂　摩洛哥男邊方面完勝港男﹖

下一篇文章

【室內設計】家居裝修揀師傅4大方法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價