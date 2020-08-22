【胡言食語@iM網欄】回憶中尋味　壽司芳創意Omakase

晚上6時多，在尖沙咀堂食限聚令下，街道冷清，行人疏落，路過The Otto酒店時，看見「壽司芳」這名字，更懷念年前在此吃的Omakase（廚師發辦）。

連續多年榮獲日本大板米芝蓮二星的「壽司芳」（Sushiyoshi ），由日本有創意壽司之神之稱的主廚Hiroki創立，飲食界名聲甚響。「壽司芳」以甚有創意的Omakase 聞名中外。

Omakase （おまかせ） ，是高級的日本料理，用時令及新鮮的食材，創造出其獨特的菜式，甚至可以配合客人的喜好，做出完美的菜單。おまかせ 是[委托]、[信任]的意思，客人信任廚師的決定，將當天的菜式選擇，完全交付。出色的廚師發辦。根據時令季節，採用日本各地最好的食材，更配合四季天氣，對口味的影響，春夏天較清淡，秋冬天味道會較濃郁。

當天，Hirok親臨香港主理，晚宴7時多開始。Hirok親切地同客人們談笑，很多客人都是大板主店的常客。

OMAKASE，上桌食物有一定講究，是由味道清淡開始，至味濃，亦由刺身、壽司等冷食才至熱食、熱湯等。前菜的生蠔泡沫配黑魚子，蠔味十足的蠔葉，混和生蠔泡沫及魚子，味道非常鮮美。石鯛、左口魚、池魚、大拖羅………等壽司，肉質鮮嫩，魚味濃郁，大拖羅油份甘香，入口軟綿，口感十足。六道前菜及八件壽司，水準都很高。

除了大拖羅壽司，三文魚壽司亦很出色，顏色晶瑩紅潤，採用野生吞拿魚，一口將吞拿魚放入口中，未曾咀嚼，已經感受到其鮮美味道，魚肉肉質甚好，少許的芥末，更將吞拿魚味提升。

▲ 吞拿魚壽司

威化餅所做成的貝殼，盛載著凡立貝他他，切碎的凡立貝上，放滿著烏黑閃亮鱘魚子，柔軟鮮味的凡立貝及魚子，配鬆脆的威化，口感十分好。

接著上的是，用日本新鮮竹葉，包裹著的花竹蝦壽司，蝦肉美甜，配上混合配料的米飯鮮味十足，壽司很著重米飯的拿捏及其溫度，享受壽司時，最好是剛送上，壽司溫熱時，便即時進食，廚師已經作出調味，不用再蘸豉油。

▲ 竹葉花竹蝦

將大隻的牡丹蝦，用精巧的刀工，切壓成薄薄的一片，放在喜瑪拉雅山岩鹽板上，岩鹽可顯出蝦肉的鮮味。上面放在各式花瓣，富創意的菜式，令人感受到創意之神的獨特心思。

▲ 牡丹蝦薄切刺身

Hirok從日本來港時，帶來的北海道海膽，創造出兩款海膽菜式。用新鮮的大鮑魚切成小塊，上面放著滿滿的鮮甜海膽。煙勒鮮味鮑魚，配上甘甜的海膽，兩種絕妙食材，成了人間美味。

▲ 鮑魚

切粒螺肉上放滿了新鮮厚厚的海膽，海膽沒有一絲腥味，甘甜鮮味，味蕾有很大滿足，切碎的螺肉，令人更可嘴饞出其鮮味。

▲ 螺肉海膽

大板主廚Hiroki親自燒烤鰹魚，在大板的店鋪，燒魚是在戶外用稻草熏燒，奈何在這裡就不可以。看著Hiroki將魚燒烤時的專注，心裡已經想去日本時，一定要去大板的Sushiyoshi壽司芳。

▲ 燒鰹魚

燒烤的鰹魚，保持著魚的鮮味，外脆而內嫩，肉質層次感很好少許芥末，更是鮮味十足。

▲ 鰹魚

卷物是用上好的大拖羅、中拖羅、吞拿魚，包捲而成，咬著脹脹的手卷，拖羅的油味甘香軟滑，入口融化，而吞拿魚肉質很好，軟綿適中，大廚絕妙的配合。

▲ 大拖羅手卷

最後當然少不了，日本的鮮甜蜜瓜及精緻甜品，作為這精美的廚師發辦的謝幕！



作者_胡言簡介： 土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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