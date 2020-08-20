【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬

土地註冊處資料顯示，大澳天利苑高層4室，實用面積478平方呎，日前以277萬元易手，相信已補地價，實用呎價5,795元。值得留意的是，不論樓價，抑或呎價，均創屋苑新高。

資料顯示，原業主於2014年以86.2萬元（未補地價）購入單位，以當年折扣率約三成計，估計補地價金額約83萬元，料扣除相關金額後，買家仍賺108萬元。據了解，原業主當年申請95%樓按，換言之，首期僅4.3萬元，短短六年，勁賺24倍，名副其實「刀仔鋸大樹」。

大澳天利苑樓齡逾20年，前身為龍田邨天利樓的公屋單位，及至2014年，由公屋轉為居屋出售。資料顯示，當年售價由64.1萬元起，至最貴89.7萬元，呎價僅1,340至1,850元，平絕全港。不過，項目開售期間，屢遭批評，首日更有近65%中籤人士「甩底」。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！