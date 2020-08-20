證監會上季盈餘1億元　投資、徵費收入大增

▲ 證監會上季盈餘大增至1億元。

港股成交年內大增，不單港交所 （00388） 半年收入、盈利創新高，連非牟利的證監會季度收入也大增。受惠徵費和投資收入大增，證監會上季盈餘1.05億元，較去年同期虧損5269萬元大幅改善。

證監會上季收入按年增52%至6.26億元，當中徵費收入增20%至4.14億元，但較1至3月季度輕微減少，投資收入更增2.23倍至1.6億元。

支出方面，人事支出增3%至3.6億元，證監會期內由中環長江中心搬至鰂魚涌港島東中心，辦公室支出增66%至1947萬元。整體支出5.21億元，按年多12%。

期內，證監會主要活動或數據包括：

截至6月30日，持牌機構及人士和註冊機構的總數為46,824，較前一季跌0.7%。其中持牌機構的數目為3,109家，按季維持不變。

季度證監會牌照申請的數目按季少7%，按年大減41%，至1043宗。

審閱了82宗新上市申請，其中包括三宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。

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記者：麥德銘