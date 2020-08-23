【宏觀術數@iM網欄】中西合璧　從太歲、生肖談到星座運程

流年歲次庚子，屬鼠。

相信對術數有興趣的朋友，大抵都明白上文意思是指，今年太歲為庚子年，子年於十二地支生肖為鼠。那麼如果說，生肖和星座有相通的地方，會否更為趣？太歲與星座雖然一中一西，其實關係密切的，相通點便是建基於12星宮（地支），即古人以夜空（360度）想像均分成12份並以不同系統命名。

十二地支太歲系統

首先簡單介紹一下，中國古代的紀年方式。先秦以前曾經用過「歲星紀年」，歲星即是木星，以木星經行黃道一周約需12年（11.86年）為一循環。往後再發展出「太歲」觀念，也是以12年作循環並且配以十二地支（星宮）及生肖，從子開始到亥終結。太歲系統是以「歲星」（木星）作計算依歸的，太歲宮位必然和木星所在的宮位呈「六合」的狀態。例如今年太歲在子，木星便在丑，去年亥年，木星便在寅等等（見附表）。

西方星占十二星座

西方星占所用的十二星座也是以星空平分12份建立的，主流學派以每年春分節時刻定為太陽進入白羊座（戌宮）0度作開始。因此中西星學在星官（地支）的基礎是相通的。例如子宮即水瓶座、丑宮即摩羯座，如此類推（見附表）。例如當朋友出生日期在 7月23到8月22日之間時，其太陽星座就在獅子座，由於太陽對個人外在性格影響至深，太陽星座也備受注目。

太歲（生肖） 木星位置 （歲星/歲合） 對應星座 起始日期 （回歸黃道） 對應節氣 子（鼠） 丑 水瓶座 1月20日 大寒 丑（牛） 子 摩羯座 12月22日 冬至 寅（虎） 亥 人馬座 11月22日 小雪 卯（兔） 戌 天蠍座 10月23日 霜降 辰（龍） 酉 天秤座 9月23日 秋分 巳（蛇） 申 處女座 8月23日 處暑 午（馬） 未 獅子座 7月23日 大暑 未（羊） 午 巨蟹座 6月21日 夏至 申（猴） 巳 雙子座 5月21日 小滿 酉（雞） 辰 金牛座 4月20日 穀雨 戌（狗） 卯 白羊座 3月21日 春分 亥（豬） 寅 雙魚座 2月19日 雨水

表：太歲、星座和節氣對應表

驟眼看來，中、西星學一個說年，一個說月，應用上又如何整合呢？

木星在星占上主幸運、發展擴張或獲益增多等等，除非組合太差（例如今年木星先後會合冥王及土星），大多數情況下對都是有利的。而星盤位置木星又必然是太歲的六合宮位，因此中國術數便稱此地支為「歲合」作吉星論斷。

如果木星進入某人的出生太陽星座，很多時當年都容易獲益或有喜慶事情。

此外，如遇太歲重逢之年，如鼠年生肖，流年又逢鼠年，傳統術數認為當年吉凶特別吃緊，並有以「沖喜」或合太歲方式來解厄的說法。從上文可知，太歲重逢，也即某個宮位木星也重逢，星曜雖吉，如過份加強激化又或會合不佳反而過猶不及。同理，木星所在的星座，如果恰好為當事人的太陽星座或命宮則影響更大。例如今年木星在摩羯座，此星座人士如果又逢鼠年出生，便可能較為辛苦了。

上面提及到命宮是星占學推算上的另一個重點，這點中西方也大抵一致的，推算方式則互有開闔。最簡單查閱方法便是每年《通勝》內都有的「天宮賜福圖表」。其內容已包含星占的基本天星及神煞資料，可試一下自行按出生資查閱流年運程作參考。

▲ 通勝 天官賜福

更進深一層，由於12 星座以春分日作為白羊座起始，推衍下去，夏至、秋分、冬至，便分別為巨蟹座、天秤座及摩羯座的起始，其他星座也是如此類推。這些日期實際上即是24節氣的12個「中氣」，例如8月22日節氣為處暑，也是處女座開始，到9月22日秋分，星座便進入天秤座等等。附圖的天宮賜福圖也有註明太陽進入每個星座的時間，只不過用了農曆日期及地支而已。名稱不同，意義仍是相通的。

既然太歲地支和星座相通，推算流年運程時便可以十二星座配合十二生肖去分析。日後可以作詳細介紹。



作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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