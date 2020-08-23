【宏觀術數@iM網欄】中西合璧　從太歲、生肖談到星座運程

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【港股小知識】業績期守尾門 內銀重要指標你要知
流年歲次庚子，屬鼠。
相信對術數有興趣的朋友，大抵都明白上文意思是指，今年太歲為庚子年，子年於十二地支生肖為鼠。那麼如果說，生肖和星座有相通的地方，會否更為趣？太歲與星座雖然一中一西，其實關係密切的，相通點便是建基於12星宮（地支），即古人以夜空（360度）想像均分成12份並以不同系統命名。
十二地支太歲系統
首先簡單介紹一下，中國古代的紀年方式。先秦以前曾經用過「歲星紀年」，歲星即是木星，以木星經行黃道一周約需12年（11.86年）為一循環。往後再發展出「太歲」觀念，也是以12年作循環並且配以十二地支（星宮）及生肖，從子開始到亥終結。太歲系統是以「歲星」（木星）作計算依歸的，太歲宮位必然和木星所在的宮位呈「六合」的狀態。例如今年太歲在子，木星便在丑，去年亥年，木星便在寅等等（見附表）。
西方星占十二星座
西方星占所用的十二星座也是以星空平分12份建立的，主流學派以每年春分節時刻定為太陽進入白羊座（戌宮）0度作開始。因此中西星學在星官（地支）的基礎是相通的。例如子宮即水瓶座、丑宮即摩羯座，如此類推（見附表）。例如當朋友出生日期在 7月23到8月22日之間時，其太陽星座就在獅子座，由於太陽對個人外在性格影響至深，太陽星座也備受注目。
|太歲（生肖）
|
木星位置
（歲星/歲合）
|對應星座
|
起始日期
（回歸黃道）
|對應節氣
|子（鼠）
|丑
|水瓶座
|1月20日
|大寒
|丑（牛）
|子
|摩羯座
|12月22日
|冬至
|寅（虎）
|亥
|人馬座
|11月22日
|小雪
|卯（兔）
|戌
|天蠍座
|10月23日
|霜降
|辰（龍）
|酉
|天秤座
|9月23日
|秋分
|巳（蛇）
|申
|處女座
|8月23日
|處暑
|午（馬）
|未
|獅子座
|7月23日
|大暑
|未（羊）
|午
|巨蟹座
|6月21日
|夏至
|申（猴）
|巳
|雙子座
|5月21日
|小滿
|酉（雞）
|辰
|金牛座
|4月20日
|穀雨
|戌（狗）
|卯
|白羊座
|3月21日
|春分
|亥（豬）
|寅
|雙魚座
|2月19日
|雨水
表：太歲、星座和節氣對應表
驟眼看來，中、西星學一個說年，一個說月，應用上又如何整合呢？
木星在星占上主幸運、發展擴張或獲益增多等等，除非組合太差（例如今年木星先後會合冥王及土星），大多數情況下對都是有利的。而星盤位置木星又必然是太歲的六合宮位，因此中國術數便稱此地支為「歲合」作吉星論斷。
如果木星進入某人的出生太陽星座，很多時當年都容易獲益或有喜慶事情。
此外，如遇太歲重逢之年，如鼠年生肖，流年又逢鼠年，傳統術數認為當年吉凶特別吃緊，並有以「沖喜」或合太歲方式來解厄的說法。從上文可知，太歲重逢，也即某個宮位木星也重逢，星曜雖吉，如過份加強激化又或會合不佳反而過猶不及。同理，木星所在的星座，如果恰好為當事人的太陽星座或命宮則影響更大。例如今年木星在摩羯座，此星座人士如果又逢鼠年出生，便可能較為辛苦了。
上面提及到命宮是星占學推算上的另一個重點，這點中西方也大抵一致的，推算方式則互有開闔。最簡單查閱方法便是每年《通勝》內都有的「天宮賜福圖表」。其內容已包含星占的基本天星及神煞資料，可試一下自行按出生資查閱流年運程作參考。
更進深一層，由於12 星座以春分日作為白羊座起始，推衍下去，夏至、秋分、冬至，便分別為巨蟹座、天秤座及摩羯座的起始，其他星座也是如此類推。這些日期實際上即是24節氣的12個「中氣」，例如8月22日節氣為處暑，也是處女座開始，到9月22日秋分，星座便進入天秤座等等。附圖的天宮賜福圖也有註明太陽進入每個星座的時間，只不過用了農曆日期及地支而已。名稱不同，意義仍是相通的。
既然太歲地支和星座相通，推算流年運程時便可以十二星座配合十二生肖去分析。日後可以作詳細介紹。
作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。
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撰文 : 區日謙
欄名 : 宏觀術數