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【宏觀術數@iM網欄】中西合璧　從太歲、生肖談到星座運程

名人薈萃 09:32 2020/08/23

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流年歲次庚子，屬鼠。

 

相信對術數有興趣的朋友，大抵都明白上文意思是指，今年太歲為庚子年，子年於十二地支生肖為鼠。那麼如果說，生肖和星座有相通的地方，會否更為趣？太歲與星座雖然一中一西，其實關係密切的，相通點便是建基於12星宮（地支），即古人以夜空（360度）想像均分成12份並以不同系統命名。

 

十二地支太歲系統

首先簡單介紹一下，中國古代的紀年方式。先秦以前曾經用過「歲星紀年」，歲星即是木星，以木星經行黃道一周約需12年（11.86年）為一循環。往後再發展出「太歲」觀念，也是以12年作循環並且配以十二地支（星宮）及生肖，從子開始到亥終結。太歲系統是以「歲星」（木星）作計算依歸的，太歲宮位必然和木星所在的宮位呈「六合」的狀態。例如今年太歲在子，木星便在丑，去年亥年，木星便在寅等等（見附表）。

 

西方星占十二星座

西方星占所用的十二星座也是以星空平分12份建立的，主流學派以每年春分節時刻定為太陽進入白羊座（戌宮）0度作開始。因此中西星學在星官（地支）的基礎是相通的。例如子宮即水瓶座、丑宮即摩羯座，如此類推（見附表）。例如當朋友出生日期在 7月23到8月22日之間時，其太陽星座就在獅子座，由於太陽對個人外在性格影響至深，太陽星座也備受注目。

 

太歲（生肖）

木星位置

（歲星/歲合）

 對應星座

起始日期

（回歸黃道）

 對應節氣
子（鼠） 水瓶座 1月20日 大寒
（牛） 摩羯座 12月22日 冬至
寅（虎） 人馬座 11月22日 小雪
卯（兔） 天蠍座 10月23日 霜降
辰（龍） 天秤座 9月23日 秋分
（蛇） 處女座 8月23日 處暑
午（馬） 獅子座 7月23日 大暑
未（羊） 巨蟹座 6月21日 夏至
申（猴） 雙子座 5月21日 小滿
（雞） 金牛座 4月20日 穀雨
（狗） 白羊座 3月21日 春分
（豬） 雙魚座 2月19日 雨水

表：太歲、星座和節氣對應表

 

 

驟眼看來，中、西星學一個說年，一個說月，應用上又如何整合呢？

 

木星在星占上主幸運、發展擴張或獲益增多等等，除非組合太差（例如今年木星先後會合冥王及土星），大多數情況下對都是有利的。而星盤位置木星又必然是太歲的六合宮位，因此中國術數便稱此地支為「歲合」作吉星論斷。

 

如果木星進入某人的出生太陽星座，很多時當年都容易獲益或有喜慶事情。

 

此外，如遇太歲重逢之年，如鼠年生肖，流年又逢鼠年，傳統術數認為當年吉凶特別吃緊，並有以「沖喜」或合太歲方式來解厄的說法。從上文可知，太歲重逢，也即某個宮位木星也重逢，星曜雖吉，如過份加強激化又或會合不佳反而過猶不及。同理，木星所在的星座，如果恰好為當事人的太陽星座或命宮則影響更大。例如今年木星在摩羯座，此星座人士如果又逢鼠年出生，便可能較為辛苦了。

 

上面提及到命宮是星占學推算上的另一個重點，這點中西方也大抵一致的，推算方式則互有開闔。最簡單查閱方法便是每年《通勝》內都有的「天宮賜福圖表」。其內容已包含星占的基本天星及神煞資料，可試一下自行按出生資查閱流年運程作參考。

 

通勝 天官賜福

 

更進深一層，由於12 星座以春分日作為白羊座起始，推衍下去，夏至、秋分、冬至，便分別為巨蟹座、天秤座及摩羯座的起始，其他星座也是如此類推。這些日期實際上即是24節氣的12個「中氣」，例如8月22日節氣為處暑，也是處女座開始，到9月22日秋分，星座便進入天秤座等等。附圖的天宮賜福圖也有註明太陽進入每個星座的時間，只不過用了農曆日期及地支而已。名稱不同，意義仍是相通的。

 

既然太歲地支和星座相通，推算流年運程時便可以十二星座配合十二生肖去分析。日後可以作詳細介紹。
 

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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