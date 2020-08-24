【搜游食誌@iM網欄】百般「滋味」在心頭 食出「思憶」的味道

「味道」就是這麼叫人百般滋味在心頭！五官六感都得用上才體會到箇中味道！因為它有獨特個性化的隱影印記。



疫情下，上月底飽受48小時「零」堂食之苦，頒令解禁一刻，二話不說，獨個兒跑去「新榮記」，嚐一頓「食必求真，然後至美」的午餐！



▲ 新榮記的儒雅風味，大廳用餐也可享一定的私隱。



饕客對新榮記當然熟悉，對我而言，這家標誌台州鄕土菜館是有一份叫人憶苦思甜的味道。廿幾年前，我已常常出入台州做國際貿易工作，帶著不少外國買手，在這個「鳥不生蛋」的四缐城市，尋找最有性價比的貨源。



當時沒有甚麼星級酒店飯館，為了解決外國買家的三餐，我要每早到賓館的餐廳弄scramble egg早餐，用饅頭做番茄雞蛋漢堡，就是這樣「煮」出今天品牌的業務！

▲ 台州生醃紅膏河蟹（圖片截取自蘇寧網）

當下台州的成就，真的刮目相看，誰會想到他是躋身全國排名第五的國內上市企業單位地區！台州位處浙江省的東部，面臨東海，當地靈江-河流縱橫，河鮮魚活，產物極豐富。昔日未受惠國家政策特別支援，民營企業卻因日資公司看準其豐富海產資源，各自把握機遇，努力經營，蓬勃發展漁農飼養業。早在二十年前已經天天直送日本多少海鰻！

▲ 台州鄕土小菜，親民的「思家」菜

廠商知道我饞嘴，晚上總會帶我去品嚐鄉土美食，甚麼牛蛙、生醃河蝦毛蟹、蘿蔔皮、小黃魚 ⋯⋯米芝蓮摘星餐廳的菜單，仍保留這些鄕土菜，皆因可「一吃解鄕愁」！點了兩道絕對是往日少年窮的鄉土菜，臘味蒸馬鮫魚、鹹菜冷飯麥餅！



▲ 臘味蒸馬鮫魚，口感豐盈、鹽漬帶酒香





昔日窮人惜物，生活儉樸；道地臘腸是肥潤鹹香，不像廣東臘腸偏瘦結實帶甜，鄉土做法絕不會是新鮮清蒸，必定放鹽醃漬，如東瀛美食一夜乾。魚肉帶香醇黃酒味的鹹鮮，討好的魚腥味，很好的下飯菜！

▲ 鹹菜冷飯麥餅，皮薄餡靚，刀工一流





意外驚喜是鹹菜冷飯麥餅，是道薄皮餡餅，取價才98元，但其工序繁多，皮薄如蟬翼而有韌度兼咬勁，餡料是熟練刀功，手切幼粒，再慢火香煎，不油膩，鬆軟而不爛。



▲ 「食必求真」正是叫人感動的味道





廚師團隊就是精工修整舊日粗疏的烹飪技巧，用心處理每道食材，憑著䓤、薑、蒜的簡單調味，宣導「食必求真」的獨特旗幟。





▲ 桂花清燉雞頭花佐鮮百合龍眼



最後以招牌甜品 - 桂花燉雞頭米，結束「重遊」台州之旅！用鮮茨實，鮮百合、鮮龍眼肉入饌，突顯桂花香，龍眼爽甜，百合淡脆，燴入軟糯亮澤如珍珠的鮮茨實。驚訝廚師如何使淡然無味的茨實，變成載體，彰顯各食材的原味道，豈能不令人「思憶」兒時母親原味道的家常菜！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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