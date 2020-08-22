【Mosaic慢慢砌@iM網欄】拜占庭——馬賽克的光輝歲月

一粒小小四方塊，竟能登上神聖的殿堂，大放光芒，有賴歷史的賦予。馬賽克最光輝的歲月，是拜占庭帝國（Imperium Byzantinum ）時期。實際上，歷史中並沒有一個叫拜占庭帝國，而是後世的學者，為了方便將遷都前後的羅馬區分開來。

馬賽克第一個要感謝的，是拜占庭時期最舉足輕重的人物，君士坦丁大帝，他在公元330年將羅馬東遷都至拜占庭，稱為新羅馬，由他開始的羅馬稱為東羅馬帝國。後來以他為榮，人們也把拜占庭叫成了君士坦丁堡。君士坦丁在位可說是羅馬帝國的中興，他經過激烈的戰爭再度短暫地統一了羅馬，奠定了長達1000多年的統治基礎，直至1453年，君士坦丁堡才鄂圖曼軍隊攻破，羅馬帝國才告滅亡。

君士坦丁大帝是第一個信奉基督教的羅馬君主，他於公元313年頒佈《米蘭敕令》，承認基督教為合法教會，之後運用許多支持政策，令基督教成為歐洲的主流宗教。馬賽克還要感謝的，當然還有基督教。世間的緣份就是如此神奇！羅馬之前是一個多神宗教的帝國，對一神論的基督教反感而打壓，基督徒要躲進山洞、地下墓窖生活，他們在艱難中竟然創意盎然，砌起馬賽克來。當然他們並非像我那樣純粹的貪靚，而是馬賽克的防潮防水功能兼且又閃爍光亮。適逢基督教被君士坦丁大帝認同，加上羅馬本身已非常流行，馬賽克越來越成為拜占庭時期教堂的主要裝飾。

君士坦丁大帝在世時，下令建設的伯利恆聖誕教堂及聖墓教堂，都是由他那位虔誠的基督聖徒母親海倫娜負責。聖墓教堂經過損毀又維修，如今保留了部分拜占庭風格及其後的馬賽克壁畫，而伯利恆聖誕教堂則在牆壁上留有少部分拜占庭式壁畫。君士坦丁大帝在自己的首都興建拜占庭式教堂了嗎？有！可惜大都在戰亂、火災中被毀。現時伊斯坦堡最古老最完整的拜占庭式教堂建築，是查士丁尼大帝於公元六世紀，下令興建的聖索菲亞大教堂。教堂內華麗精彩的馬賽克則是公元九世紀開始鋪砌而留傳下來。

▲ 聖墓教堂內拜占庭風格馬賽克（網上圖片）

▲ 聖墓教堂內一幅講述亞伯拉罕獻以撒的聖經故事

▲ 聖索菲頁亞大教堂內著名的拜占庭風格馬賽克，描繪聖母瑪利亞抱着聖嬰（網上圖片）

下次帶大家去造訪一個拜占庭馬賽克小城。

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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