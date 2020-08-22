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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】簡單的快樂　摩洛哥男邊方面完勝港男﹖

名人薈萃 09:32 2020/08/22

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穆罕默德擁有熱情、開心、坦率的性格，與我的性格相似，我倆一起的日子，過得十分開心愉快。但由於大家也是坦率的人，有些時候總有一方需要讓步。

曾經一次，我因為一件鎖碎的事跟穆罕默德爭吵起來，（但當初吵鬧的原因我已忘記了），那時候，我發揮港女的強項及霸氣連還發炮，他總是平靜地說：「冷靜，聽我解釋！」最後他總會問：「明白嗎？」不知甚麼原因，我每次也會像小孩子般，乖乖聆聽他的說話，乖乖回答他的問題，這個情景回想起來也覺好笑。事實上，每當我怒氣沖天時，除自己父母外，沒任何人可以控制到我這個港女，現在也只有這個穆罕默德可以！

他擁有熱情、開心、坦率的性格，我倆天南地北相遇是一種願份

況且，就算是我們任何一方有不對的地方，每次穆罕默德也會向我道歉， 這就是摩洛哥男跟港男最大的分別，亦是我欣賞他的優點。非洲人懂得載歌載舞，而穆罕默德也懂得非洲鼓樂。這種樂器代表喜樂，只靠雙手拍打出明快響亮的節奏，身體隨之擺動，讓人充滿正能量，所以他擁有樂天的性格。他曾教導我如何拍打非洲鼓樂，可能我音樂天知有限，他笑着說：「節奏不夠輕快，不如你看著我如何拍打非洲鼓吧！」最後我惟有放棄。

穆罕默德指導我如何拍打非洲鼓樂

我倆在夕陽下在沙丘慢步，四周寜靜，他突然停在幼沙中繪圖，我在旁看著，不知他做甚麼。 噢！原來他在幼沙中輕快地劃出一副美麗的沙畫，他解釋畫中意思，「兩旁是棕櫚樹，下面是海，天空有飛鳥，希望我倆永遠可以開心地一起！」 簡單透徹的彼此了解，錢不能替代的，穆罕默德總是無時無刻帶來驚喜的歡樂送給我。珍惜當下，享受每一刻。

穆罕默德在沙丘上繪畫一副美麗的沙畫

作者_Apple簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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