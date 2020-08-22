【玄人‧峰語@iM網欄】何謂「好」？學八字要先學自私

很多信命理的人，都想學一招半式去為自己批算，然而大部人學了一段時間都會放棄，理據都是因為很東西要記，很多專業名詞難以明白。無可否認，中國命理累積逾千年的發展，都是沿自古經舊典，而古人著書立說都是用三言兩語去表達一個理論，所以很多命理研習者，學了很久只得其門而不得其法。

世上任何學理，都有一定的套路，只要跟隨去學，假以時日都一定學有所成。問題是，現今世代的人學習，要快、靚、正的即食文化，只看結果，而沒有明白學理的本質及規律，所以學來學去都是原地踏步。以子平八字為例，究竟學八字的要訣是甚麼？大部人的答案是要了解五行，但以我多年的心得，五行其實是一個代碼，也只是算命過程中的一個象數代表而已。要學好八字，首要明白它的學理之核心意義。

八字既然是用來算命，自然就是以人為本，而跟《經濟學》一樣，算八字的大前設是人要「自私」，而透過八字就是要研究甚麼對自己最有利！？問題來了，甚麼才是對自己好？對自己最有利？在世俗人的眼光，有財有勢、有名有利、有家庭、有子女、有學識……就叫做好，當然，既然我們是做一個入世的人，有此定義是無可厚非的，但在八字的世界並非如此。

我打一個比喻，如果你好饑餓，我給你兩碗飯，我當然是對你好。反之，如果你本身只可承受兩碗飯的份量，我再多給你三碗飯，那就會食滯，結果卻是不好了。所以，在命理的世界，不是只「收」才是好，有時「放」也是好的事，好與壞其實是取決於自己究竟是一個甚麼設定、定位，收與放只是一個過程，目的其實是令自己去到一個舒服的平衡點而已。

大家還不明白？再舉一個有趣例子。假設有一個場景，就是有一隻老處在山路旁邊，在一般人聽知道消息後，一定會避之則吉，繞道而行。但如果是一個獵人，聽罷後他的反應會跟一般人不一樣，因為這是一次可以獵殺老虎，揚名立萬的好機會。由此可見，同一件客觀事物，套用在不同的角色身上，可以有不同的發展及結果，而算八字，就是要在命格及大運中，找出對自己最有利的東西去成就自己。

然而，很多人找我算命的目的，就是要希望可以指點他們一條良方，去達到俗世認為的「好」，當得出的結果大有落差時，就會更加迷失，這根本與算命的原意是本末倒置。上文已提過，透過八字的批算去找一個平衡點，但很多人所找的平衡，卻不是找自己的平衡，而是用了人家的平衡點去量度自己，無數的失望及氣餒，原自於由始至終都想做他人，從沒有好好做好過自己，人家的好就是好，自己的好就是不夠好，當有這種心態，就算一天給你達標，又會跌入另一個輪迴。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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