呼籲民眾戴口罩 美國Youtuber自製「口罩槍」

為鼓勵民眾在疫情下護己護人佩戴口罩，美國一個Youtuber自家研發一把「口罩槍」，能直接向旁人的臉部發射口罩，更特意到海灘進行試驗，引起網民關注。

「口罩槍」操作原理像射網槍，以制動管、電磁閥、800 PSI CO2 氣罐及噴槍握把組合而成，發射的口罩，亦在掛繩加上帶磁性的墜飾，有助確保口罩被射到臉上後，不會輕易滑落。

相關閱讀：【新冠疫情】世衛：年輕人患者增多 加大脆弱人群被感染風險

製作者Allen Pan於Youtube上傳有關研發影片。影片可以看到，Allen先在工作室進行試驗，順利用「口罩槍」發射口罩到假人頭，其後在親自上場使用，再將「口罩槍」帶到南加州一個海灘，邀請遊人向假人頭試發口罩。

不少網民激讚Allen，表示發明十分幽默，好玩之餘，能喚起大眾對出外戴口罩的意識。但亦有網民擔心，由於「口罩槍」使用紅外線來瞄準，有機會射到眼睛，對眼睛健康造成損害。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】