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【港股追蹤】內銀股全綫下挫 仲被大行調低目標價

股樓投資 16:58 2020/08/20

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踏入業績期的尾聲，多隻重磅股已先後公布中期業績，下周公布業績的股份將以中資金融股為主。然而行業早前公布的數據未算太好，市場擔心相關股份，特別是內銀股業績將會轉差，故尚未派發成績表，資金已開始「先沽為敬」。今日普遍內銀股都跌市收場，龍頭股建設銀行（00939）及工商銀行（01398）分別跌3.2%及2.7%，跑輸大市。四大行另外兩間跌幅較少，中國銀行（03988）跌0.8%，農業銀行（01288）則跌1.1%。

相關文章:【內銀有風險】銀保監郭樹清預警 金融機構今年壞帳或大增

中國銀保監會主席郭樹清早前在內地官媒求是撰文指出，經歷百年一遇的疫情後，銀行業資產質量轉壞無可避免。除預計今年整體槓桿率出現大幅反彈，金融機構壞帳也有可能大幅增加。他預計，今年全年銀行業將處置不良貸款3.4萬億元（人民幣，下同），比去年的2.3萬億元加大了力度，認為明年的處置力度將因更多貸款延期而更大，尚會有其他問題暴露。

中國銀保監會數據顯示，上半年商業銀行累計淨利1萬億元，按年跌9.4%，平均資本利潤率為10.35%。商業銀行平均資產利潤率為0.83%，較上季下降0.15個百分點，數字顯示內地銀行今年中期業績純利勢必倒退。此外，市場最擔心的資產質素，亦有惡化跡象，銀保監會指，今年第二季末內地銀行業不良貸款率為1.94%，較首季末1.91%進一步提升，資產質素轉差也會拖累銀行經營環境。

摩通最新研究報告指，內銀股第二季純利將顯著倒退，壞帳亦會上升，故降低多隻內銀股目標價，建行及工行雖然維持「增持」評級，但目標價分別被調低至7.9元及5.6元，同樣維持增持評級的農行，目標價被調低至3.2元。

 

 

撰文 : 葉志偉

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