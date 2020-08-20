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俄羅斯反對派旗手突然昏迷病危 發言人質疑遭落毒

環球政治 15:23 2020/08/20

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俄羅斯反對派旗手納瓦爾尼（Alexei Navalny）周四穾然危重，送到西伯利亞一間醫院。其發言人指，納瓦爾尼是遭人落毒，但未有具體指明落毒者的身份或受到甚麼人指使。

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發言人Kira Yarmysh在社交媒體發帖，指44歲的納瓦爾尼昏迷不醒，正身處深切治療病房並接上呼吸機，相信是他所飲的茶被落毒，因為這是他早上唯一飲過的東西。她又引述醫生指，毒素透過熱的液體，讓人體吸收得更快。

納瓦爾尼周三原定在西伯利亞的托木斯克（Tomsk）乘飛機返回首都莫斯科，但在途中感到不適，令飛機需要緊急降落。而在登機之前，納瓦爾尼曾經在機場的咖啡店飲茶。據報該咖啡店正檢查閉路電視片段，了解事發經過。

發言人又指，納瓦爾尼去年也遇過類似情況，醫生當時指，可能是因為一些未知的化學藥品中毒，而引發急性過敏反應。

本身是律師的納瓦爾尼近年來因組織反普京的抗議，一度被監禁數年。而隨著俄羅斯下月舉行地方選舉，他正為選舉作準備，替所支持的候選人拉票。

歐洲人權法院之前曾經裁定，俄羅斯政府出於政治動機，在2012年和2014年拘捕納瓦爾尼並侵犯其人權，但俄方拒絕接受。

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責任編輯：陳啟賢

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