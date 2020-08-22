【細味醺徒@iM網欄】酒評網必試推介　四大「白酒風」清酒

四大值得品嘗的「白酒風」清酒！您有喝過嗎？日本有一個網上清酒評論網站，叫saketime(見圖），與香港的食評網一樣，很多人喝完該瓶日本酒後，即到網上寫評語，亦會在打分，五分為滿分。每個酒造的銘柄（即酒藏的其中一個品牌）都有一個平均分，我的經驗是平均分大概3.6或以上的，水平都不錯，而且總會有幾枝酒特別受歡迎，拉高平均分。有空時看看，會發現不少銘柄新近最受歡迎的作品。

▲ Saketime頁面

白酒風格清酒佔據前十

每年這個網站都會按評分列出全日本最受歡迎的銘柄，這幾年都是十四代高居榜首，但其他名次則更值得留意，很多銘柄都不是香港人熟悉的，好像新政酒造的「No.6」、「天蛙」及「陽乃鳥」去年就十大佔三席，多少反映了日本酒口味及製作方式的轉變。

簡單來說，日本酒近年走「白酒風」，很多年輕的釀酒師由以往偏重釀製辛口爽酒，改為釀製甘口酒（即較甜），再加微炭酸，有些清酒更會釀成Sparkling wine。這類酒有趣之處，是既可配搭日食，也可配搭「洋食」，解救了早年日本酒一直被紅白酒侵佔市場的困局。

清酒可以是這樣 - 亞麻貓

我喝過不少新政的酒，當中我覺得性價比最高的，就是有些時候會出現炒價的「亞麻貓」。「亞麻貓」的口味極像性價比高的澳洲/新西蘭白酒，但它較兩者口感更複雜，而且配搭食物效果很好，幾年前買了數枝回來，不少友人再找我幫忙網購，最近再看，竟然因為缺貨，有些網站出現炒價。那它的正常價格大概是多少？一般是二百多元而已，性價比很高。

▲ 右一是新政酒造的亞麻貓

近年新晉 - 釀人九平次

要數「白酒風」聞名的酒，不得不多提另外三個銘柄，一是釀人九平次（見下圖）；二是射美；三是二兎。釀人九平次，較射美同二兎更早備受追捧，要買它，名古屋機場的免稅店有較多貨，因為酒造是在三重縣，當然現在疫情關係，暫且存證。這個銘柄，基本上口味與白酒差不多，是不少日本人吃西餐是的配搭對象，不信到六本木的高級西餐廳看看，總會找到一檯在喝它。我曾經喝過幾枝，當時用來配日食，但卻總是喝不完。原因是它帶酸，卻較腍口，喝了大半瓶總覺膩，最終都是喝不完。我曾送給朋友，朋友則讚不絕口，這大概是我個人口味吧。

▲ 釀人九平次彼之岸

我最愛的白酒風清酒

相對於釀人九平次，我更嘉歡射美及二兎。兩枝酒都是帶有強烈白酒風格的酒，香氣突出，通常帶有清新的水果味，但兩者口感都比較爽，較合我的口味。以香氣比較，射美更甚於二兎。第一次喝射美是在一家在名古屋的割烹店內，當晚我是最後一檯客，店主見我很欣賞它的食物，他拿了射美（見下圖）出來請我喝，一輪簡單英日語加手語溝通，大概他是說這是他最喜歡的日本酒，配搭他的食物最好。一喝驚為天人，沒想到日本酒會有這種味道，後來在香港喝過一次，近年每次到名古屋旅行也回去找他騙酒喝。

▲ 射美White

▲ 射美Blue

原來這枝酒由於產量少，在日本也很多時要買炒貨價，差不多要付三倍價錢才買到（但也不會過千港元，舉例只是二百幾變六百元左右）如果在任何地方看見，不論是什麼顏色的瓶，還是原價的話，請入貨！

二兎口感流動如水

射美較難買到，另一枝他介紹的二兎，近年在香港開始有進口商入貨，它產量也不算多，但相對較易買到。二兎的丸石酒造，還有另一枝造得很好的銘柄，叫「德川家康」。兩者走不同風格，二兎就的是Young Line，想做出口感像喝水一樣的日本酒。它的確做到了！喝二兔，除了因為太太很喜歡兔子，看到它的酒瓶有額外加分外，它如水的口感，令您感覺它很新鮮，像白酒但一點也不膩。這裡有些讀者可能不明白，不是酒都像水嗎？我有一回不慎，親手打破過一瓶日本酒，原來日本酒其實帶腍性，清潔了很久，所以日本酒淨酒很多時喝到最後會很膩。不信？現在就買一瓶便宜的回來打破它試試吧！（笑）我嘗試從學術角度分析，清酒原料是米、白酒原料是葡萄，大概「喝米」會較「喝提子」飽吧！

▲ 二兎-丸石酒造330周年特別版

今天介紹了四個近年撐起新日本酒新時代的四個銘柄（亞麻貓、釀人九平次、射美及二兎），雖然亞麻貓及射美有些時候會出現炒價，但正常情況下，都是二三百元一枝的清酒，銘柄較高階的也只是約五百元，都是一些性價比很高的酒。這些「白酒風」的酒，我還是建議用高腳白酒杯喝，如果幸運碰到有一直冷凍儲存的「生酒」，就必選生酒，味道會更豐富，香氣更佳。

傳統酒造也有白酒風選擇

其實傳統酒造近年也陸續加入這個市場，只是不會以副線推出產品，好像老派的山形正宗，就有一枝Malola，也很受歡迎。下次看見傳統酒造有些特別顏色/風格的酒瓶，日本酒度又是零或是負數的，應該就是這類風格的酒，大多不貴百多二百元，性價比甚於白酒，也可配搭西餐，很值得一試。

▲ 山形正宗malola

作者_醺徒簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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