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【5G手機】中興下月發佈Axon 20 5G　採用屏下相機設計

科技 15:30 2020/08/20

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中興通訊 （ZTE） 透露，即將推出首款屏下相機設計手機，新款手機命名為Axon 20 5G，會在9月1日正式推出。

近年各大手機廠商為提升手機屏幕比例，不斷推出新的屏幕設計。最近中興通訊 （ZTE） 就透露，即將推出首款屏下相機設計手機。新款手機將命名為Axon 20 5G，會在9月1日正式推出。

最近，中興在官方微博宣布即將推出的新款手機，Axon 20 5G採用屏下相機技術，可實現無瀏海、無開孔全屏幕設計。手機會在9月1日舉行的發佈會中推出。

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據中國工業和信息化部流出的規格資訊得知，Axon 20 5G採用6.92吋OLED屏幕，搭載Snapdragon 765G晶片。手機的前置鏡頭為3200萬像素，後置鏡頭具6400萬像素。手機厚度為7.9 mm，僅重198克。另外採用八核心處理器，以及具備4,120 mAh電池容量，設有12GB內存+256GB存儲空間。

目前Axon 20 5G為業内首款量產的屏下相機設計的手機，從規格上來看，Axon 20 5G為一款中階手機，有關手機的詳細規格及正式售價仍然值得期待。

責任編輯：李寶如

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