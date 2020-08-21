【企管「徐」意門@iM網欄】疫情下的新工作模式　管理層要注意

「我也不清楚同事在家到底有沒有工作！」

「我無法看到他們是否專心做事！」

「WFH是否等於不用返工？」

這是本地疫情橫行逾半年下，不少企業管理層的心聲。

由於疫情持續，政府呼籲僱主，盡量安排員工在家工作，減低Covid-19疫病的傳播風險。加上很多打工仔擔心早晚下班之交通繁忙時段，街上人流聚集、人多擠迫，所以都希望公司可以安排在家工作，減少外出，保障自己和家人的健康和安全。因此，不少體恤員工的本地僱主在不影響公司正常運作的情況下，都願意配合，希望員工安心。但是問題來了。由於「在家工作」對很多行業來說是新生事物，因而該如何具體實施、如何管理員工的日常工作進度，便變成了一項重大挑戰。一些中小型公司的老板甚至會感到無所適從，畢竟在疫症的困難時期，生意已經難做，還要花心思安排員工的新工作模式，實在有點吃力。

以證券業為例，在家工作實施起來並不容易。

為了符合證監會合規條例的要求，證券業員工在職能上需要有清晰明確的劃分(segregation of duties)，前線業務人員與後勤工作必須分開處理，員工不可身兼數職，以防角色衝突。而且，WFH需要投入額外的軟硬件配套設施，成本高昂，也只適用於疫情期間，對於人手較為緊絀的小型券商，未必可行。當然，資源較雄厚的大、中型機構則另作別論。

不過，除卻某些行業的特殊性，很多管理層在可行的情況下，都非常樂意配合政府抗疫的相關措施。但是，在確定開展在家工作模式之前，管理層必須注意以下重點：

一、事先規劃和部署 ：員工在家工作涉及的範圍相當廣泛，其中可能包括業務、IT、HR及跨部門間的合作，因此公司可預先召集各部門的重要成員，共同對在實際操作上可能會遇到的各種狀況和風險進行全面評估，並據此商議及擬定相應的計劃。

：員工在家工作涉及的範圍相當廣泛，其中可能包括業務、IT、HR及跨部門間的合作，因此公司可預先召集各部門的重要成員，共同對在實際操作上可能會遇到的各種狀況和風險進行全面評估，並據此商議及擬定相應的計劃。 二、制定清晰的在家工作指引 ：遙距工作得以順利實行，很大程度上需要倚靠手機、電腦及網上會議平台等通訊工具，而這些工具往往牽涉系統安全及客戶資料保密的問題。公司可事先評估推行更專業的溝通協作方案的可能性，同時，也對員工進行事前的溝通及培訓，避免產生不必要的誤會。

：遙距工作得以順利實行，很大程度上需要倚靠手機、電腦及網上會議平台等通訊工具，而這些工具往往牽涉系統安全及客戶資料保密的問題。公司可事先評估推行更專業的溝通協作方案的可能性，同時，也對員工進行事前的溝通及培訓，避免產生不必要的誤會。 三、提供足夠的支援和設備：新工作模式需要適應的過程，在此過程中，同事可能會遇到不少始料未及的問題，例如：與遠端溝通不太流暢、內部成員間的通訊渠道不一致。因此，管理人員應適時與員工保持緊密的聯繫，並提供即時的技術支援，解除員工的疑慮。

四、諒解、信任員工 ：由於在家工作有其局限性，不論是狹窄的工作空間，還是家庭成員或子女的干擾，都有可能使員工的工作效率受到一定程度上的影響。因此在工作績效評比方面，宜切合實際情況，在標準和規範設定上留有餘地。同時，也應定期檢討、調整相關制度，在實踐中找到更有效率的協作模式。

至於在家工作在疫後會否成為新常態？筆者認為可因應工作性質作彈性處理。其中，從事線上業務的企業及不需要外出見客的員工，都是比較適合彈性上班模式的。由於公司資料一般在雲端存放，取用容易，而且營運服務均在線上進行，面對面的接觸和溝通並非必需。結合傳統和遙距辦公模式，可以節省上班的交通開支和時間，員工可利用的時間變相增加了，繼而提升工作效率。然而，重視團隊合作及線下文件較多的工作，在家工作就可能不是一項理想的選擇。畢竟員工不可能隨身攜帶所需文件副本，對外與客戶、供應商交接也很難做到完全遙距處理。當然，如果員工從事的是零售、服務等必須與客戶面對面接觸的行業，或者家裡環境比較嘈吵，專注工作有難度，傳統的辦公模式就是其必然之選了。

作者_徐聯安簡介： 徐聯安 , J.P.，現為亨達集團主席，負責集團環球及策略發展，擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務，多年來擔任多項公職，如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

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