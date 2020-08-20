【美團點評業績】美團點評明日放榜　光大新證料次季恢復盈利賺5億　

美團點評（03690）將於明日公布第二季業績，光大新鴻基預期，在內地疫情好轉下，美團第二季將會回復盈利，總收入增加3%至233億元（人民幣，下同），經調整溢利5億元，扭轉首季虧損局面，但按年仍下跌66%。

美團點評去年成功扭虧為盈，而今年首季受疫情影響，導致業績重新虧損。光大新鴻基證券策略師伍禮賢發表報告，指收入佔比最大的餐飲外賣業務，在首季經歷訂單交易筆數下跌，預期第二季將顯著反彈，並恢復至去年同期水平。

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報告預期，美團點評每筆訂價均價則按季回落8%至48元，按年上升9%，在變現率按年維持持平之下，料餐飲外賣業務的收入按年增長9%至140億元。

至於到店、酒店及旅遊業務在首季受較大打擊，料第二季有所復甦，伍禮賢預期，美團點評此業務收入仍較去年同期下跌24%至40億元；而新業務方面復甦加快，預期收入按年增長15%至53億元。

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他預期，美團點平第二季總體收入為233億元人，較去年同期增加接近3%，按季則反彈39%；期內按非通用會計準則，料次季經調整溢利按年下跌66%至5億元，以反映集團最高毛利率的到店、酒店及旅遊業務收入按年出現較大幅度下跌。

投資策略上，他表示，美團點評為六月初於下半年市場展望重點推薦股份之一，目前股價已達到並超出早前定下的目標價。目前他對其業務 維持樂觀看法，建議待股價回落至200元附近再作長線吸納。

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