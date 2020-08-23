【心中有富@iM網欄】維持動力　成就有希望的團隊

劍橋大學的金允俊和俄亥俄州立大學的金俊海，曾經在一間韓國保健食品公司進行一個關於團隊之間批評的實驗。在實驗過程中，他們觀察產品開發人員在季度績效考核中接受由上而下、由下而上和同輩的意見回饋後的反應，並在他們接受意見後兩個月，對他們的創作力進行評估。結果發現，曾經受到上司和同輩負面意見的同事，他們展示出的創造力下降了。相反，那些曾經受到下屬負面批評的上司，卻顯示得更有創造力。

為甚麼會出現這現象呢？工作人員認為權力和地位起着關鍵的作用，當下屬收到上司的批評時，就會不期然產生擔心和憂慮，因為上司能夠決定他們晉升的機會。而同輩是自己在工作上的競爭對手，他們對自己的批評也容易引起自己的信心危機和威脅感。結果，員工只聚焦在解決由上司或同輩從批評帶來的心理壓力，例如建立更強的防禦系統、花精力在拉攏支持者、藉散播流言蜚語來轉移視線、￼甚或進行權力鬥爭，自然沒有甚麼時間去啟發創造力，用積極態度來轉化批評為改善動力。相反當如果提出批評的是下屬，上司從來很淸楚無論下屬如何批評，都很難動搖自己的地位（當然心中有鬼、自知靠旁門左道上位的除外），他們反而會被下屬的負評激發，投放更多時間將事情做得更好，從而用實力來鞏固自己的名聲，結果產生更大的創造力。

實驗也同時說明，在團隊工作中適當的壓力（例如建設性的批評）能夠誘發出人們的創造力，對持續解難創新大有俾益，然而關鍵是在於管理者如何能營造歡迎「批評」和共同解難的文化。可惜，我目睹最多的團隊文化卻是每次做錯一分便扣十分，而做對十分只獎償一分，不段消磨工作的積極心，最後都把新意念完全磨滅，所以「多做多錯，小做小錯，唔做唔錯。」、「持盈保泰」的工作文化比比皆是。

公元前3世紀，年輕的亞歷山大國王領軍東征。出發前，他把財產全部分給身邊的摯親，有人跟他說：「你把全部東西送給別人那你不是一無所有嗎？」亞歷山大卻回答說：「我不是一無所有，我還擁有最重要的「希望」。只要有希望，所有的東西都會隨之而來」。可見希望對於出征者是如何重要，相反若團隊失去了成就事情的動力，希望也隨之而失去，眼前所有的也不會長久，只要逆境一來，一下子便會垮倒。



作者_司徒永富簡介： 走過高山低谷，總結一句：我們不需要每事問意義，只管回答每個處境向我們的詢問，盡力活好當下。長知識固然重要，長智慧更重要。尤其喜歡從故事喻道中得著智慧，隨心分享。

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