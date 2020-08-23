【陽光旅途@iM網欄】來自外星的你？　埃及人的特質

近日，美國民營航天製造商和太空運輸公司SpaceX的創始人馬斯克（Elon Musk），在Twitter發文稱埃及的金字塔是由外星人建造的！引起了筆者對埃及的思念。我對埃及有著很特殊的情感，曾到訪埃及超過50次，亦曾和當地人合作開辦旅行社。對埃及算是有一定程度的認識，而且亦被古埃及文明深深的吸引。縱使於1799年發現的羅塞塔石碑有助翻譯出古埃及象形文字，埃及仍有著很多至今亦未能解開之迷，是否真的曾經有外星人到訪，暫且不說，反正都得不出結果！今天想和大家分享一下埃及人的一些特質。

▲ 吉薩區三大金字塔打卡位

各位看官，如有翻查過一些關於埃及的旅遊介紹書，總會看到要小心當地陌生人或治安之類的提醒！在埃及，特別是在遊客區，你一定會遇過一些買紀念品的攤販落力的推銷他們的產品。有一次，在吉薩金字塔景區內一個拍照打卡位參觀時，附近有些紀念品攤檔，突然有個小孩拿着一些金字塔的模型向我兜售。我向他表示不需要，但他非常努力的跟着我，而且非常落力也用有限的英語在遊說我！我覺得他很煩，也沒有理會他！由於當時烈日當空，估計有35、36度，當我正在擦汗的時候，他突然問我是否很熱，想不想喝點東西。我還未來得及回應他，他已經留下了貨物跑開去了！當我還在想該如何的時候，就看到他拿着一支可樂跑回來給我！四周附近亦沒有商舖，我真不知道他從何找到一支冰凍的可樂給我！當然最後我給它買了一些紀念品，還給了一些額外的「可樂錢」。在這次經驗之中，讓我深深體會埃及人的營商手段！

▲ 埃及小孩向我推銷紀念品的地方

埃及人好像天生就是要做服務業的，熱誠的招呼、親切的笑容及鍥而不捨的精神，每每都使遊客賓至如歸。或許由於他們往往都會提高賣價，希望賺取更多，可能會使人覺得他們不老實，有被騙的感覺！但我覺得還是可以接受的！但如果埃及人說「No problem」的時候，大家真的要認真思考一下才好相信！之前我和一個埃及人合作搞了一間旅行社！我在香港和國內找客戶，他負責當地的營運！一直生意也不錯，但我就發現一個問題，很多時候要求他們做一些安排，總是說沒問題。當然最後產生了很多問題，以致不能繼續合作！

埃及的經濟主要是農業、旅遊業，以及一些工業。在全國就業人囗裡，服務業佔接近一半。其實埃及現代化及文化水平頗高，吸引有很多的外國投資，但貧富懸殊問題仍十分嚴重，大約有四成人活於貧窮，每月收入只有100美元左右！亦可能因為這個原因，使他們會用各種辦法爭取更多的利益！總體來說，我還是很欣賞埃及人的那種努力不懈的精神，但對他們的承諾就有所保留了！不知道他們的這種特質，是否亦來自於外星呢？

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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