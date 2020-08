【英國疫情】無藉口不返工 英國患者主要在家感染

新冠肺炎疫情全球大流行,民眾於疫情下在家工作避疫也成新趨勢。英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)卻表示,政府數據顯示英國的新冠肺炎患者主要都是透過家庭傳播,只有較少數患者是於工作場所感染,言論遭到科學家批評。

夏國賢接受英國廣播公司(BBC)訪問時,表示不認同辦公室環境是疫情擴散的主因。夏國賢指出,根據英國國民保健署(NHS)的檢測及追蹤證據,認為民眾很大程度上是與另一個家庭進行家族聚會期間感染病毒,更指出家庭傳播是該國疫情的核心傳播根源。

夏國賢又表示:

從我們得到的證據來看,我們認為在工作場所感染它(新冠病毒)的人相對較少。

(The amount of people who have caught it in workplaces is relatively low, we think, from the evidence we've got.)