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【英國疫情】無藉口不返工 英國患者主要在家感染

環球社會熱點 15:14 2020/08/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，民眾於疫情下在家工作避疫也成新趨勢。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）卻表示，政府數據顯示英國的新冠肺炎患者主要都是透過家庭傳播，只有較少數患者是於工作場所感染，言論遭到科學家批評。

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夏國賢接受英國廣播公司（BBC）訪問時，表示不認同辦公室環境是疫情擴散的主因。夏國賢指出，根據英國國民保健署（NHS）的檢測及追蹤證據，認為民眾很大程度上是與另一個家庭進行家族聚會期間感染病毒，更指出家庭傳播是該國疫情的核心傳播根源。

夏國賢又表示：

從我們得到的證據來看，我們認為在工作場所感染它（新冠病毒）的人相對較少。

（The amount of people who have caught it in workplaces is relatively low, we think, from the evidence we've got.）

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英國政府於本月初起更改指引，不再呼籲民眾留在家中工作，目前交由僱主決定員工應否重返辦公室工作。但不少人都憂慮工作場所會加速疫情傳播，更觀望英國會否仿效法國政府的做法，強制民眾於工作場所佩戴口罩。

夏國賢表示，英國政府從未考慮於工作場所強制戴口罩。按照英國政府目前的指引，於商店或室內場所工作的大部分人都不須戴口罩，但由於部分行業人士難以在工作時保持社交距離，政府建議髮型師及美容師等特定職業人士，於工作期間遮蓋面部。

但英國雷丁大學細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）批評，即使工作場所的傳播率不及家庭傳播率高，但可能是有家庭成員在外感染病毒並回家傳染給家人，即使是單次工作場所傳播，也會擴散至家庭等各個場合。

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責任編輯：鄭錦玲

夏國賢接受BBC訪問時，表示家庭傳播是英國疫情擴散的主因。

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