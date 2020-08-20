【中概股】被指歪曲愛奇藝財務狀況　百度在美國被集體訴訟

早前百度（美：BIDU）旗下愛奇藝被沽空機構Wolfpack指控，指愛奇藝在2019年誇大收入80億至130億元；其後愛奇藝公布正被美國證監會調查。百度及愛奇藝均在美國上市，早前股價亦應聲下跌，百度更面對法律訴訟。

昨晚美國的Rosen Law Firm，代表於2016年4月8日至2020年8月13日投資了百度股票的投資者，向百度發起集體訴訟，指百度在上市期間作出虛假或誤導性陳述，以及未披露重要信息，包括百度歪曲愛奇藝財務及經營狀況、對愛奇藝控制不力、作出虛假或誤導性聲明等。暫時百度及愛奇藝未有回應。

Rosen Law Firm為全球知名的律師事務所，多次參與投資者權益的訴訟，曾與其交手的中概股包括新東方、搜房網、蔚來汽車、拼多多等。

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編輯：謝克迪