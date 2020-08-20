長江上游51河超警戒水位 重慶啟最高級別防汛

據內地媒體報導，上周二至本周一（11日至17日），長江上游嘉岷流域接連發生兩次強降雨，期間金沙江石鼓江段、上游幹流朱沱至寸灘江段及岷江、沱江、嘉陵江、涪江幹支流等51條河流發生超出警戒水位以上洪水，其中29條發生超過保證水位洪水，9條發生超越歷史紀錄洪水。

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重慶5天內連續迎來長江今年第4號、第5號洪水，長江、嘉陵江的洪峰昨日抵達重慶主城區，在兩江交匯處的長嘉匯景區，水流十分湍急，停泊在江上的躉船幾乎與路面齊平，此外，洪崖洞、朝天門、磁器口等多處知名景點部分區域也被淹沒。

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長江上游水文水資源勘測局預測，嘉陵江重慶沙坪壩區磁器口站和長江重慶渝中區菜園壩水文站，今日凌晨將分別超過保證水位8至9米和7.5至8.5米。

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責任編輯：翁嘉陽