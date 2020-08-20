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毛孩福音？德國新例要求狗主每日遛狗2次 措施惹爭議

環球社會熱點 15:01 2020/08/20

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德國新法例規定，狗主每日遛狗兩次，合共至少1小時。新例涉及全國940萬隻狗的「福祉」，但措施引起惹爭議，有動物協會認為不實際。德國農業部長克勒克納（Julia Kloeckner）表示，已採納專家建議，確保狗可在花園散步或奔跑，有足夠的運動量。

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德國幾乎是每5個家庭就有一個會飼養獵犬，國內訂立了「動物福利規例」（Animal Welfare Dog Regulation）。克勒克納表示，狗不是玩具，牠們也有自己的需求，不可讓牠們獨處太久。

克勒克納指，最新的研究發現，狗需要足夠的活動量和環境刺激，包括與其他動物、大自然和人的接觸。當局亦計劃，全面禁止長時間將狗拴上鍊子。

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德國育犬協會（VDH German Dog Association）發言人稱，大多數狗主已花足夠時間遛狗，對新例一笑置之；雖然新規例用意是好的，但並不實際。

新例執行困難，難以巡視所有育犬家庭是否遵守法例。飼養狗的家庭佔全國家庭的19%，僅次於貓。農業部發言人指出，德國16個州都會派員負責執行法例。

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責任編輯：鄧燕君

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