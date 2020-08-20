景業名邦發力城市更新 聚焦粵港澳大灣區 積極完善地域佈局

在新冠肺炎疫情影響下，人們對生活及住屋有更高要求，這種趨勢為樓市供給側帶來一個變量－「健康」逐漸成為居住消費取向中熱度持續上升的一個參考指標。改善置業需求持續上漲， 並有逐漸超過剛需置業需求的趨勢。

市場供需變化為景業名邦（02231）的業務發展帶來機遇。2020年上半年，集團整體業務收入及利潤實現穩定增長。期內，集團收益為9.25億元（人民幣·下同），較2019年同期增加21.3%；核心純利按年增長43.9%至1.94億元。

▲ 景業高黎貢小鎮一期

集團一直聚焦細分市場，定位目標人群為改善及多套置業者，產品建設理念為「生態人文地產」，項目選址注重內外環境對居住的健康價值，令到產品當下受市場青睞程度提升，獲得進一步深拓市場的契機。期內，集團已確認物業開發銷售額增長理想，收益為8.85億元，較2019年同期增加24.2%；合約銷售建築面積持續增加。

中央經濟工作會強調的2020年中國樓市的發展方向中，提及要「加強城市更新和存量住房改造提升」，房地產開發進入存量時代，城市更新是當下房企積極佈局的藍海。景業名邦正在積極研究多個城市更新項目的可能性，例如位於廣州、佛山的核心區域，整體規劃體量約400萬平方米，計劃在未來三年內陸續實現轉化，為集團在土地儲備和業績方面帶來快速增量。

▲ 景業雍景園項目

由於中國內地疫情受控，樓市復甦的趨勢顯著。上半年市場需求受到積壓，隨著市場逐漸打開，分析預測中國樓市將迎來顯著增長，尤其是重點城市。有見及此，在資金狀况良好的情况下，景業名邦積極參與招拍掛市場，於3月收購雲南省騰沖九幅地塊，增加開發面積約100.6萬平方米；另於7月與金科地産成立項目公司，收購廣州市增城區坑貝村地鐵上蓋優質地塊，總開發面積約10萬平方米，為集團在粵港澳大灣區佈局的又一個全新區域。截止2020年6月30日，集團擁有總共約400萬平方米的土地儲備，足夠未來3年以上發展所需。

近日，有媒體報導指監管部門設置「三道紅線」，控制房地產企業有息債務的增長，若然屬實，中國房地產行業的融資環境將再次收緊。幸而，在良好的經營數據下，景業名邦獲得資本市場的認可，更於今年5 月獲摩根士丹利資本國際納入MSCI中國小型股指數認可的成份股，為集團帶來更強有力的依託。穩健的財務狀況以及有遠見的業務策略，加上早著先機佈局城市更新、抓穩「生態人文地產」的升級機遇，相信景業名邦的未來發展定必可期。

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