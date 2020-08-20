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【新股IPO】Airbnb已提交美國上市申請 傳最快本月內掛牌

股樓投資 16:16 2020/08/20

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網上租房平台Airbnb美國時間周三（19日）確認，已向美國證監會（SEC）遞交了首次公開招股的保密申請文件。消息指，Airbnb希望在今年內上市公司管理層亦曾考慮直接掛牌上市，不過亦有指Airbnb最快本月內就會上市；摩根士丹利和高盛為其上市牽頭顧問。

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事實上，Airbnb曾在2019年承諾在今年上市，無奈疫情出現影響全球旅遊市場、同時拖累到Airbnb的財務健康後，故有考慮直接上市的計劃。

Airbnb被視為美國今年最大型的新股發行之一，市場認為此間上市亦反映了Airbnb和旅遊相關企業業務反彈先兆。然而，今年新冠肺炎疫情打擊全球經濟活動，導致Airbnb業務大受影響，稍早前公司已預期受疫情所累將令收入損失22億美元。今年5月，Airbnb宣布裁員1900人，約佔員工總數的25%，是因疫情爆發而衝擊矽谷的最大裁員行動之一。

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有報道指，Airbnb已經削減了其內部估值至260億美元，比之前310億美元下降16%。Airbnb在裁員前有7500名員工，疫情爆發後該公司削減了25%的員工，以試圖削減成本。公司也在4月從投資者舉債20億美元，當時估值約180億美元（約1395億港元），較3月初Airbnb內部估值260億美元大減。

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記者：張以正

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