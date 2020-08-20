香港永明金融榮獲年度最佳保險公司殊榮

香港永明金融有限公司 （「本公司」或「香港永明金融」 ）早前在2020年第五屆亞洲最受信賴壽險代理與經紀大獎獲得三個獎項，其中包括年度最佳保險公司的殊榮，足證公司實力備受認同。現年81歲的財務策劃經理Lachman B. Balani 獲得終身成就獎，首席營業總監周家敏則獲譽為年度最佳年輕一代執行長。

香港永明金融有限公司行政總裁趙法衡 （Fabien Jeudy）表示：「我們立足香港128年，努力為香港人提供優質的理財產品，助客戶實現其人生目標。從產品設計、服務渠道以至營運，均秉持『以客戶為中心』的宗旨，為客戶提供超卓的體驗。2020年絕對是不平凡的一年，即使環境挑戰重重，我們會繼續緊守崗位，為客戶提供最大支援，成為其堅實的後盾，冀每一個人都能夠活出閃亮人生。」

2020年第五屆亞洲最受信賴壽險代理與經紀大獎由亞洲中介網絡和亞洲保險評論主辦，表揚亞洲區業界表現卓越的公司及理財顧問。

因應2019冠狀病毒病爆發，本公司在本年初推出一系列特別措施支援客戶，其中包括免等候期、簡化遞交理賠申請手續等。由2020年3月起，個人保險客戶可在My Sun Life HK 流動應用程式上，選擇經「轉數快」收取其保單的定期派發款項，讓客戶毋須等候支票郵件送遞、毋須外出亦能收取款項，節省時間並免除不必要的憂慮。

▲ 香港永明金融有限公司在2020年第五屆亞洲最受信賴壽險代理與經紀大獎獲得年度最佳保險公司殊榮。（圖為公司行政總裁趙法衡）

(資料由客戶提供)