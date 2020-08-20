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【加州大火】微軟夥美國能源部開發AI工具　助快速應對天災威脅

科技 17:30 2020/08/20

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微軟（Microsoft）日前與美國能源部（United States Department of Energy）合作，共同開發助應對天然災害的AI工具。

美國加州受高溫和乾燥影響，山火持續蔓延，進入緊急狀態。科技發達的年代，人工智能（AI）技術又如何協助搶救及預防山火？微軟（Microsoft）日前與美國能源部（United States Department of Energy）合作，共同開發助應對天然災害的AI工具。

>>>澳洲山火持續　有何科技協助搶救？

>>>【巴黎聖母院大火】消防員用DJI航拍機協助救災

美國能源部表示，他們將與微軟共同擔任「First Five Consortium」主席，並在西北太平洋實驗室建立深度學習模型的原型，合作開發用作預測野火路線、評估天災帶來的整體損害、處理搜索和救援等領域的AI技術。美國能源部透露，該AI工具也可協助相關部門部署應對工作，範圍除了山火外，也可用在洪水和暴風雨等地方。

微軟高管Toni Townes-Whitley在聲明中提到，AI能夠應對人類面臨的一些大挑戰。微軟聯邦政府首席技術官Susie Adams則表示，AI透過實時分析海量不同數據，例如烈火溫度或風向，就能讓急救人員及相關部門更容易分配資源及工作，並更容易向公眾發布訊息。

事實上，美國加州亦幾乎山火連年，且愈趨頻繁及嚴重。美國國防部在去年2月也曾宣布會推出火災監控計劃，利用美國國民衛隊無人機收集的山火圖像及影片訓練演算法，助預測山火路徑及提升撲滅效率。

>>>【巴黎聖母院大火】 巴黎聖母院「復活」　或靠數碼化技術還原

責任編輯：曾曉汶

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