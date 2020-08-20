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特朗普轉移視線 再指新西蘭疫情「大爆發」

環球社會熱點 14:55 2020/08/20

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特朗普轉移視線 再指新西蘭疫情「大爆發」

美國疫情持續之際，總統特朗普再次提到新西蘭疫情。特朗普形容，新西蘭疫情「大爆發」（big outbreak）。此前，特朗普曾指新西蘭確診個案「飆升」，新西蘭總理阿德恩則指特朗普的言論「錯得明顯」。

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特朗普周三在白宮疫情發布會上表示：

「順帶一提，新西蘭出現大爆發，而其他國家正竭盡全力，使我們看起來不像我們應該看的那樣好，我們做得令人難以置信。」

（New Zealand, by the way, had a big outbreak, and other countries that were held up to try and make us look not as good as we should look, and we've done an incredible job.）

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特朗普又指：

「他們出現大爆發，但是他們可以遏止（疫情擴散），而我們亦可以同樣有能力這樣做。」

（They're having a lot of outbreaks, but they'll be able to put them out, and we'll be able put them out.）

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特朗普早前曾指，新西蘭近日爆發的疫情「可怕」(terrible)。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）此前反駁，新西蘭新增零星個案，美國每日新增確診病例都是數以萬計，兩者沒有可比性，直言特朗普的言論「錯得明顯」（patently wrong）。

阿德恩當時重申，新西蘭仍是世界上抗疫表現較佳的國家。

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責任編輯：林嘉莉

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