▲ 特朗普轉移視線 再指新西蘭疫情「大爆發」

美國疫情持續之際,總統特朗普再次提到新西蘭疫情。特朗普形容,新西蘭疫情「大爆發」(big outbreak)。此前,特朗普曾指新西蘭確診個案「飆升」,新西蘭總理阿德恩則指特朗普的言論「錯得明顯」。

特朗普周三在白宮疫情發布會上表示:

「順帶一提,新西蘭出現大爆發,而其他國家正竭盡全力,使我們看起來不像我們應該看的那樣好,我們做得令人難以置信。」

(New Zealand, by the way, had a big outbreak, and other countries that were held up to try and make us look not as good as we should look, and we've done an incredible job.)

特朗普又指:

「他們出現大爆發,但是他們可以遏止(疫情擴散),而我們亦可以同樣有能力這樣做。」

(They're having a lot of outbreaks, but they'll be able to put them out, and we'll be able put them out.)

特朗普早前曾指,新西蘭近日爆發的疫情「可怕」(terrible)。

新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)此前反駁,新西蘭新增零星個案,美國每日新增確診病例都是數以萬計,兩者沒有可比性,直言特朗普的言論「錯得明顯」(patently wrong)。

阿德恩當時重申,新西蘭仍是世界上抗疫表現較佳的國家。

責任編輯:林嘉莉