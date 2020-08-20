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【大行點睇】大行料港交所持續受惠中概股回流　4間睇目標價400元以上

股樓投資 14:42 2020/08/20

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港交所（00388）昨公布的業績，大行普遍繼續睇好，大部分看好原因都包括中概股回流。

花旗就指，難以預測地緣政治風險，但認為港交所仍然是有競爭力的上市地，能夠吸引中概股回流上市。目標價425元，評級買入。

中金就指新經濟及中概股陸續回港上市，相關股份佔比提升，將有助港股交易結構持續優化。目標價446元，評級跑贏大市。

麥格理就指，港交所收入正受惠不同因素帶動，包括新上市和推出不同產品，目前推算仍有22間在美上市中國公司會考慮來港作第二上市。上調港交所2020至21年每股盈利預期各5%，目標價升5%至420元，維持「跑贏大市」評級。

野村就指公司收入增長主要因互聯互通帶動，債券通是另一增長項目，調升2020至22年港股日均成交預期5%至1,340億、1,620億及1,870億元。目標價同樣為過400元的435.3元，評級買入。

 

 

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