美國要求聯合國恢復伊朗制裁 特朗普：「伊朗永遠不會擁有核武」

▲ 美國總統特朗普表示，美國將要求聯合國恢復對伊朗的所有制裁。

美國和伊朗關係緊張，美國總統特朗普表示，美國將要求聯合國恢復對伊朗的所有制裁。他指出，國務卿蓬佩奧將前往紐約，提出重新實施制裁的要求，指控伊朗嚴重違反2015年的核協議。他強調伊朗永遠不會擁有核武。

早前美國提出無限期延長針對伊朗武器禁運的提案，但上周，聯合國安理會因中俄兩國反對，加上十一國棄權，提案未獲批准。特朗普政府希望重新對伊朗實施所有已經放寬的國際制裁。其他國家則聲稱美國無權提出要求，因特朗普政府在兩年前宣布，美國撤出2015伊朗核協議。

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法國國際廣播電台報道，伊朗或繞開歐美，轉向亞洲，以應對美國的制裁。從10月份開始，伊朗將可能自由地從事軍火買賣。尤其是可以向敘利亞和伊拉克出售導彈和無人機，還將可能從中國和俄羅斯購買戰鬥裝備。

報道稱，伊朗首都德黑蘭正準備與北京簽署一項25年戰略合作協議，預計在對伊軍售的同時，大規模投資伊朗能源領域。伊朗和俄羅斯也在準備簽訂一份類似的協議，為期20年。

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責任編輯：葉芷樺