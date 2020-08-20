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【港交所業績】券商看好港交所持續受惠中概股回流　野村升目標價

即市財經 14:13 2020/08/20

分享：

港交所（00388）業績普遍好過大行預期，但股價續跌。

上半年熱錢湧入港股市場，大市交投暢旺，港交所 （00388） 昨公布的業績，普遍好過大行預期。惟港交所股價延續昨日跌勢，目前跌近2%，最新報366.6元。

大行看法詳細如下：

大行 看法 評級 目標價
花旗
  • 港交所5月與國際指數公司MSCI簽訂推出37隻新MSCI期貨及期權合約授權協議，為期10年，而與MSCI合作逾20年推出亞洲期貨產品的新加坡交易所（SGX）會在明年淡出相關產品。該行認為，雖然港交所新產品的盈利能力目前低於SGX，但相信隨著產品未來發展成熟，其盈利能力將可提高至與SGX相近水平。
  • 就MSCI A股期貨及第二上市股份納入南向通，港交所行政總裁李小加表示，雖然暫時未有相關時間表，但良好勢頭正在形成中。
  • 該行指，難以預測地緣政治風險，但認為港交所仍然是有競爭力的上市地，能夠吸引中概股回流上市。
 買入 $425
中金
  • 業績基本符合預期，市場日均交投增加2成，惟期貨及期權衍生產品日均成交跌11%至105萬張。
  • 新經濟及中概股陸續回港上市，相關股份佔比提升，將有助港股交易結構持續優化。
 跑赢行業 $446
滙豐
  • 集團業績好過預期，主要受惠大市交投增加，預期投資收益佔比增加，將令淨利表現趨向波動。
  • MSCI A股期貨等新產品有助衍生產品發展，但相關產品的交投及盈利能力仍需時間改善。
 持有 $350
野村
  • 上半年純利高於預期，而收入大致符預期，主要受惠上半年港股日均成交提升20%至1,180億元，北向日均成交升69%，債券通日均交易額升202%。不過，由於上半年環球市況波動，投資收益跌45%至8.38億元。
  • 公司收入增長主要因互聯互通帶動，債券通是另一增長項目，調升2020至22年港股日均成交預期5%至1,340億、1,620億及1,870億元。
 買入 由$418.2上調至$435.3

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記者：馮正男

香港交易及結算所有限公司 香港交易所（00388） A股 香港股票 期權 期貨 債券 李小加 成交 互聯互通

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