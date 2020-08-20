【港交所業績】券商看好港交所持續受惠中概股回流　野村升目標價

大行 看法 評級 目標價

花旗 港交所5月與國際指數公司MSCI簽訂推出37隻新MSCI期貨及期權合約授權協議，為期10年，而與MSCI合作逾20年推出亞洲期貨產品的新加坡交易所（SGX）會在明年淡出相關產品。該行認為，雖然港交所新產品的盈利能力目前低於SGX，但相信隨著產品未來發展成熟，其盈利能力將可提高至與SGX相近水平。

就MSCI A股期貨及第二上市股份納入南向通，港交所行政總裁李小加表示，雖然暫時未有相關時間表，但良好勢頭正在形成中。

該行指，難以預測地緣政治風險，但認為港交所仍然是有競爭力的上市地，能夠吸引中概股回流上市。 買入 $425

中金 業績基本符合預期，市場日均交投增加2成，惟期貨及期權衍生產品日均成交跌11%至105萬張。

新經濟及中概股陸續回港上市，相關股份佔比提升，將有助港股交易結構持續優化。 跑赢行業 $446

滙豐 集團業績好過預期，主要受惠大市交投增加，預期投資收益佔比增加，將令淨利表現趨向波動。

MSCI A股期貨等新產品有助衍生產品發展，但相關產品的交投及盈利能力仍需時間改善。 持有 $350