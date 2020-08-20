海關於機場檢獲約60公斤懷疑大麻花　估計市值約1700萬元

香港海關於周二（18日）在香港國際機場檢獲約60公斤懷疑大麻花，估計市值約1700萬元。



海關人員昨日在香港國際機場檢查一件從美國到港的空運貨物，發現該批懷疑大麻花收藏在四個金屬箱中。跟進調查後，海關人員同日於火炭拘捕一名22歲懷疑涉案男子，並在其身上及涉案收貨地址分別搜獲一套懷疑毒品吸食工具及約一克懷疑大麻花。

其他文章：蘋果擬將延長AppleCare購買時間 由60日加長至1年

其後，海關人員押解該名被捕男子到上水一個住宅單位進行搜查，並再檢獲約零點五克懷疑草本大麻及一套懷疑毒品吸食工具。被捕男子已被控以一項販運危險藥物、兩項管有危險藥物及兩項管有適合於及擬用作吸食危險藥物的器具罪名，將於今日（20日）在沙田裁判法院提堂。



根據《危險藥物條例》（《條例》），販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。



如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

##緊貼更多理財資訊按此。

責任編輯：黎淑雯