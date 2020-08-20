【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀（訂戶專享） 環球政治 14:44 2020/08/20 分享： 白俄羅斯反政府示威持續，雖然歐盟威脅制裁，但在俄羅斯普京撐腰下，一度軟化的白俄羅斯政府再次強硬起來，令這個前蘇聯加盟共和國成為了歐俄角力的最前線，也是歐盟展示能否擺脫美國影響力、獨力抗衡俄羅斯的首個考驗。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 歐盟：不承認白俄羅斯大選結果 很快制裁相關人士 今日 歐盟：不承認白俄羅斯大選結果 很快制裁相關人士 白俄羅斯示威者聯同國企員工料罷工 總統斥反對派老鼠 2020/08/17 白俄羅斯示威者聯同國企員工料罷工 總統斥反對派老鼠 盧卡申科：白俄羅斯不會重新大選 2020/08/16 盧卡申科：白俄羅斯不會重新大選 白俄羅斯總統否認逃亡海外 反對派再號召示威 2020/08/14 白俄羅斯總統否認逃亡海外 反對派再號召示威 普京倡白俄與俄加強融合 分析憂俄乘亂呑併白俄羅斯 2020/08/15 普京倡白俄與俄加強融合 分析憂俄乘亂呑併白俄羅斯 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？ 2020/08/19 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？ 新加坡保就業有法 香港堪借鏡（訂戶專享） 2020/08/19 新加坡保就業有法 香港堪借鏡（訂戶專享） 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 2020/08/18 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 2020/08/17 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 外交 地緣政治 歐盟 白俄羅斯 普京 俄羅斯 克里米亞 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入