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【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀（訂戶專享）

環球政治 14:44 2020/08/20

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白俄羅斯反政府示威持續，雖然歐盟威脅制裁，但在俄羅斯普京撐腰下，一度軟化的白俄羅斯政府再次強硬起來，令這個前蘇聯加盟共和國成為了歐俄角力的最前線，也是歐盟展示能否擺脫美國影響力、獨力抗衡俄羅斯的首個考驗。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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