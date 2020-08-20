【新冠肺炎】朱民：全球爆發第二波疫情的可能性增加　世界經濟兩年內不會增長

▲ 朱民指，中國的金融科技是走在世界前面的，包括螞蟻金融、微眾銀行、百信銀行這些純金融科技型的金融機構。

清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民接受內地媒體訪問時表示，疫情帶來的經濟衝擊，是自上個世紀大蕭條以來最嚴重的一次世界性的經濟衰退，而且是發達國家和發展中國家同時進入衰退期，全球爆發第二波疫情的可能性增加，世界經濟兩年內不會增長。

朱民指，很多國家並沒有把疫情控制到理想狀態，導致第二波疫情發生的概率上升，對經濟造成很多不確定性，估計2021年底全球經濟整體GDP只能達到2019年水平，也就是說兩年世界經濟幾乎不會有增長。

中國債務偏高 不能加槓桿

面對疫情對經濟的重創，各國紛推出一系列財政和貨幣政策，如美國推出超過2.2萬億美元的經濟刺激法案，歐盟推出2.64萬億歐元的經濟刺激措施，中國則採取相對謹慎的態度，推出6萬億元人民幣的財政貨幣政策，佔GDP約3.6%。

「中國採取的政策第一個是謹慎，因為中國的債務率，特別是企業債務，在全世界對比中很高，所以不能加槓桿。」朱民稱，貨幣政策方面也特別謹慎，因若傳導機制不到位，資金就會進入樓市、股市，沒有切實地幫助企業緩解壓力，所以這個政策規模是適度的。

人民幣的金融地位只會逐漸地增長

朱民認為，人民幣在金融市場上的地位只會逐漸地增長，因中國經濟愈來愈強大，而中國愈開放，中國的市場愈來愈大，用人民幣的國家和公司會更加，人民幣總體的比重和份額也會隨之上升，因此中國必須繼續金融改革和繼續開放，從這個意義上來說，人民幣走向國際也是必然的。

金融科技方面，朱民指，中國的金融科技是走在世界前面的，包括螞蟻金融、微眾銀行、百信銀行這些純金融科技型的金融機構，同時還要把金融科技和傳統銀行結合，讓傳統銀行科技化，中國擁有世界上最大的銀行體系，如果能夠全部科技化的話，將在世界上具有舉足輕重的地位。

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編輯：陳韻妍