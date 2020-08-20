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Foodpanda母企取代Wirecard獲納入DAX指數　周五收市後生效

即市財經 13:56 2020/08/20

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Foodpanda母企取代Wirecard獲納入DAX指數。（資料圖片）

德國支付巨企Wirecard被揭造假後申請破產，被德國證券交易所剔出德國DAX 30指數，而外賣平台Foodpanda母公司Delivery Hero將會取而代之，並於8月21日收市後生效。

Delivery Hero為外賣平台Foodpanda母公司，其總部位於柏林，公司去年收入達14.6億歐元，今年收入目標為26億至28億歐元。Delivery Hero此前公布季績指，若按照目前增速，今年平台的訂單數目將會首次超過10億個。

Wirecard於2018年成為躋身為德國DAX 30指數成份股。不過，公司於今年6月份被指涉及假帳、欺詐等，公司其後申請破產。Wirecard股價由最高位每股200歐元，跌至在將離開指數時僅略高於1歐元。

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編輯：吳敏芳

德股 德國DAX指數 德國 foodpanda

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