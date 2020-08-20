【iPhone銷售】大摩預計iPhone兩成升級需求來自中國　中美關係無阻未來一年銷情？　

早前有分析指美國政府封殺騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat），或影響蘋果公司（美：AAPL）iPhone在中國的銷情。不過，大摩指出，7月iPhone在中國的安裝基數見增長，為去年第三季以來首次，反映iPhone11的成功功。該行指出，中國有68%以上的iPhone是使用兩年或以上的設備，擁有巨大的升級潛力，出貨量料明顯加速。該行預計，蘋果公司在今年秋季發布5G iPhone後，將帶來「至少4年內最強」的升級周期，預計將在2021年財年反映出來。

不過，該行分析並沒有提及中美關係的預期，以及美國針對微信封殺令，對iPhone在中國市場帶來的影響。

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編輯：謝克迪