【5G手機】BlackBerry預告推5G鍵盤手機　料最快明年登場

▲ 明年推出的BlackBerry 5G手機，將會保留經典的QWERTY實體按鍵設計。

曾經紅極一時的手機品牌BlackBerry，今年初宣布與TCL合約將於本月完結。正當外界以為BlackBerry正式退出歷史舞台之際，美國德州初創公司OnwardMobility宣布，已經獲得開發、設計及銷售BlackBerry品牌手機的相關授權，並預計在明年推出5G鍵盤手機。

>>>【網絡安全】BlackBerry推企業終端管理方案 提高生產力並分層防護

>>>【Home Office】BlackBerry通訊方案免費試用 助企業遙距工作

OnwardMobility昨（19日）宣布，已與BlackBerry簽訂合作協議，並獲得授權使用品牌和知識產權，推出和銷售BlackBerry手機。現時預計最快在2021年上半年，在北美和歐洲率先推出新款支援5G網絡的旗艦手機，並會保留BlackBerry經典QWERTY實體按鍵設計。

▲ OnwardMobility昨（19日）宣布，最快在2021年上半年，在北美和歐洲率先推出新款支援5G網絡的BlackBerry旗艦手機。

OnwardMobility行政總裁Peter Franklin表示，預計新手機將會應用BlackBerry安全加密技術，盼能維持BlackBerry過往給人「安全」的印象。他亦透露，未來推出的BlackBerry手機，依然會由富士康旗下子公司富智康代工組裝。

>>>BlackBerry業績報捷 軟件服務收入創季度新高

責任編輯：曾曉汶