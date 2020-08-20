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瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高

環球社會熱點 13:35 2020/08/20

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瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高

新型冠狀病毒疫情下，全球多國設法防疫，希望盡量減低染疫人數，惟瑞典則採取放任不管的策略，希望達至群體免疫。瑞典佛系抗疫釀成悲劇，今年上半年瑞典的死亡人數，是近150年來最高。

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瑞典政府數據顯示，截至6月底，當地新冠肺炎死亡人數為4500人，期內共有5.1405萬名瑞典人死亡，是1869年以來最高，當年瑞典因為出現饑荒，有多達5.5431萬人死亡。

瑞典統計署表示，新冠疫情令今年當地死亡人數，較過去5年平均高10%；尤其4月疫情大爆發之初，死亡人數較過去平均高40%。

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瑞典採取非常寬鬆的方法應對疫情，拒絕封鎖措施，僅採取自願性質的社交隔離，大部分學校如常上課，商店繼續營業，幾近等同放任病毒傳播。

瑞典最新死亡個案數目，已迫近6000宗，遠差過其他北歐鄰國，如挪威死亡個案不到300宗。防疫措施難免打擊經濟，惟瑞典經濟增長亦未見因佛系防疫特別優勝，次季國民生產總值（GDP）仍縮8.6%，差過芬蘭的縮5%。

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責任編輯：林建忠

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