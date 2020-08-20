【美容業苦況】邵家輝：美容業處於崩潰邊緣　1成店舖已結業

新冠肺炎疫情持續，港府日前再次延長限聚令，13類處所仍需關閉。美容業界今日連同立法會議員（批發及零售界）邵家輝，與立法會議員葛珮帆開記者會，表達業界面臨的苦況，期望政府在第三輪防疫抗疫基金中支援業界，並設立機制，讓業界能夠重新營業。



關閉踏入第6星期 業界希望盡快復業

邵家輝指出，美容業危在旦夕，正處於懸崖邊緣，關閉至今踏入第6星期，從業員持續在零收入狀態，業界希望能盡快復業，並願意配合政府提高安全措施。

葛珮帆亦指出，美容業僱員有約6至7萬從業員手停口停，而政府上一輪針對美容業的抗疫基金至今仍未完全發放，她希望能夠在今個月完成。加上是業界多提供單對單服務，她期希望能夠商討如何復工。



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教育局資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君表示，業界9成為小型微企，有1成因租金問題已結業，部份更轉為「租床位」形式，將客人和儀器轉到其他公司做生意。她認為業內9成為獨立房間，即使1成是窗簾式，她亦稱曾有政府防疫專家到場表示認可，防疫上亦有就不同的護理佩戴合適的裝備，例如口罩之外加戴面罩、眼罩、手套等。

她強調，業界並非爆發第三波疫情感染群組之一，加上業界一直保有客戶的資料，即使不幸有感染個案亦能夠追蹤。故她希望能與政府商討一個能平衡抗疫兼復業的機制，讓業界重新營業。



記者：馬意文