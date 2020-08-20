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【5G爭霸】印電信商5G試驗將排除華為中興　轉向歐洲製造商

科技 13:25 2020/08/20

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據報道，印度當地最大電信營運商巴帝電信（Bharti Airtel），計劃展開 5G 試驗，並排除與華為及中興合作，轉向歐洲製造商。

自中印邊境衝突發生以來，印度在經濟、科技上開始對中國實施各種限制。近日，據印度媒體報道，當地最大電信營運商巴帝電信（Bharti Airtel），計劃展開 5G 試驗，並會排除與華為及中興合作，轉向歐洲製造商。

較早前，印度政府並沒有明確立場表明，是否允許中國供應商參與 5G 試驗，而印度電信部一直未能在5G試驗頻譜分配取得進展。據知情人士透露，最近Bharti Airtel提交新申請，指其在加爾各答和班加羅爾的5G試驗，會與歐洲製造商諾基亞和愛立信合作，藉此減少對中國電信商的依賴。

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事實上，中興通訊及華為原本為Bharti Airtel在加爾各答和班加羅爾的4G供應商，兩間公司亦曾經提交5G試驗申請。早前報道指，Bharti Airtel正逐漸減少對華為的依賴，將拉賈斯坦邦的供應商換為愛立信。印度除了計劃在未來5G 建設減少對中國依賴之外，同時亦加大力度推行自研 5G技術。

責任編輯：李寶如

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