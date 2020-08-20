  • 32°C
香港時間 : 2020820日 (四) 15:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

蘋果擬將延長AppleCare購買時間　由60日加長至1年

環球政經 14:38 2020/08/20

分享：

購買Apple產品的客戶，通常都會苦惱有沒有加購 AppleCare+的需要，有時考慮過頭更錯過加購時間。Apple周一（17日）向零售店及支援客戶服務的員工表示，公司正延長客戶購買AppleCare +的時間，由客戶可在購買Apple原定的60天內或將加至1年內，加購AppleCare +。

《彭博》報道，目前消費者都可在購買Apple的產品60天內加購 AppleCare+ 服務計劃，以獲得額外保養。而美國和加拿大地區的Apple客戶就可在購買裝置當日起計增加至1年內可購買 AppleCare+。

其他文章：【美股焦點】兩年翻倍　蘋果市值突破兩萬億美元

Apple在備忘錄中表示，是次加寬時間，有望為顧客提供另一個機會透過AppleCare+去保護自己的裝置。報道提及，此優惠適用於以全數付款或以Apple Card分期付款方式，購買AppleCare +的客戶。而Apple員工亦須為裝置進行檢查，確保設備沒有損壞，才讓客戶購買該計劃。據指，由於受新冠肺炎疫情打擊客戶對AppleCare +的需求，因此欲推出延長計劃，為業務帶來正面增長。

目前，在大部分國家和地區的客戶，可在購買裝置當日起計60天內購買 AppleCare+ 服務計劃，日本則為購買的30天內。在某些國家和地區的客戶，可以在購買Mac、Apple TV 或其他裝置當日起計1年內購買 AppleCare Protection Plan 全方位服務計劃。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

##緊貼更多理財資訊按此

責任編輯：黎淑雯

Apple 美國 日本 加拿大 零售 疫情 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【大行點睇】大行料港交所持續受惠中概股回流　4間睇目標價400元以上

下一篇文章

【雲端服務】亞馬遜軍運輸市場？　AWS助豐田建設雲端服務　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【開市安排】8號風球港股開唔開　一文睇清港交所最新安排（附表列）
【開市安排】8號風球港股開唔開　一文睇清港交所最新安排（附表列）
【網民熱話】18歲開始輪公屋 26歲還未有消息？
【網民熱話】18歲開始輪公屋 26歲還未有消息？
【風暴消息】海高斯已增強為颱風　天文台改發9號風球　預料本港風力顯著增強
【風暴消息】海高斯已增強為颱風　天文台改發9號風球　預料本港風力顯著增強
【疫市蝕讓】九龍納米樓入伙　最細150呎　首兩宗成交都要蝕
【疫市蝕讓】九龍納米樓入伙　最細150呎　首兩宗成交都要蝕
【疫市勁蝕】數年前搶購車位　今劈價掟貨
【疫市勁蝕】數年前搶購車位　今劈價掟貨