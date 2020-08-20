蘋果擬將延長AppleCare購買時間　由60日加長至1年

購買Apple產品的客戶，通常都會苦惱有沒有加購 AppleCare+的需要，有時考慮過頭更錯過加購時間。Apple周一（17日）向零售店及支援客戶服務的員工表示，公司正延長客戶購買AppleCare +的時間，由客戶可在購買Apple原定的60天內或將加至1年內，加購AppleCare +。

《彭博》報道，目前消費者都可在購買Apple的產品60天內加購 AppleCare+ 服務計劃，以獲得額外保養。而美國和加拿大地區的Apple客戶就可在購買裝置當日起計增加至1年內可購買 AppleCare+。

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Apple在備忘錄中表示，是次加寬時間，有望為顧客提供另一個機會透過AppleCare+去保護自己的裝置。報道提及，此優惠適用於以全數付款或以Apple Card分期付款方式，購買AppleCare +的客戶。而Apple員工亦須為裝置進行檢查，確保設備沒有損壞，才讓客戶購買該計劃。據指，由於受新冠肺炎疫情打擊客戶對AppleCare +的需求，因此欲推出延長計劃，為業務帶來正面增長。

目前，在大部分國家和地區的客戶，可在購買裝置當日起計60天內購買 AppleCare+ 服務計劃，日本則為購買的30天內。在某些國家和地區的客戶，可以在購買Mac、Apple TV 或其他裝置當日起計1年內購買 AppleCare Protection Plan 全方位服務計劃。

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責任編輯：黎淑雯