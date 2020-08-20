【恒安業績】恒安：下半年有空間作促銷活動 口罩生產綫已達30條以上

▲ 恒安財總監李偉樑表示，口罩及醫護產品將成為恒常性的業務，希望以口罩拓展至歐洲等海外市場，正在研究東南亞市場。

恒安國際 （01044） 因疫情而進軍口罩業務，恒安財總監李偉樑表示，口罩及醫護產品將成為恒常性的業務，希望以口罩拓展至歐洲等海外市場，並正在研究東南亞市場。恒安現時共有30條以上口罩生產綫，日產能愈300萬片，由於口罩供應增加，需求趨穩定，將按需求調整生產量，口罩銷售以國內及海外市場為主，供應給香港則很少。

上半年口罩及其他醫護產品銷售收入超過2億元（人民幣，下同）。李偉樑指，希望下半年可維持該表現，但由於供求增加下，下半年的利潤相對上半年或有潛在回落的機會。他續指，恒安有成立團隊研究產品組合，希望將來可推出防護衣及膠布等，惟口罩及其他醫護產品業務佔比細，初步未有訂立目標。

紙巾業務料下半年可重拾升軌

恒按上半年受惠木漿價格，上半年毛利率按年增6.8個百分點至44.1%，純利增20.3%至25.6億元。李偉樑表示，預期下半年木漿價格維持處於低位，加上集團有約4個月的存貨，料毛利率仍有提升的空間。他又相信，下半年紙巾業務可重拾上升軌道。

針對下半年或出現價格戰，李偉樑表示，恒安堅持對價格保持穩定，但上半年的利潤表現給予空間提供促銷活動。

電商業務「陣痛」後長遠發展更健康

電商方面，上半年電商渠道營業額超過20億元，佔集團整體銷售18%。李偉樑稱，表現未達到預期，以紙巾為例，競爭對手的佔比25%，故下半年增長達雙位數才可追上門檻。他又指，過往集團電商以B2B（business-to-business）為主，對消費者未必有第一身的了解，故上半年作出調整，透過旗艦店直接將產品銷售給消費者，相信經歷「陣痛」後長遠發展更健康，下半年電商銷售可重新出發，追回同業水平。

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編輯：袁諾曦