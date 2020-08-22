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【人工智能】疫下AI掛帥　非接觸式服務需求增

科技 08:00 2020/08/22

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最近有報告顯示，逾半受訪者現時每天與AI互動，遠高於2018年的21%。更有逾7成客戶指，冀在疫下採用非接觸式介面，避免與真人接觸。

疫情來襲，不少企業應用人工智能（AI）技術，以改善客服體驗及增加效率，提高業績。最近有報告顯示，逾半受訪者現時每天與AI互動，遠高於2018年的21%。更有逾7成客戶指，冀在疫下採用非接觸式介面，避免與真人接觸。

法國管理顧問凱捷（Capgemini）公布報告《The Art of Customer-Centric Artificial Intelligence：How organizations can unleash the full potential of AI in the customer experience》，發現多達54%客戶每日與AI互動。與企業聯繫時，45%客戶傾向使用語音介面，有30%喜歡聊天介面；15%則慣用內置AI系統的網站或應用程式。目前有53%企業正引入AI至門市、分公司或客服中心，其中45%企業表示，部署AI是為了提升客服體驗。

行業而言，汽車（64%）和公共部門（62%）的AI表現最佳，銀行與保險業（51%）緊隨其後。報告表示，車載語音系統很大程度上奠定了汽車業的主導地位。近年自動駕駛市場熾熱發展，如寶馬（BMW）多年來亦一直部署AI語音助理，甚至計劃在明年系列車型配備手勢識別或視覺辨識功能。

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4個關鍵　使客戶更信任AI

雖然客戶對AI接受程度愈來愈高，但信任度則未算高。49%客戶指他們會在消費前，利用AI幫助搜集資料，但談到售後服務如辦理退貨，則跌到39%。報告指出，未來有4個關鍵因素，將使客戶更加信任AI，並促進AI發展。

1.疫下客戶採用非接觸式AI系統，已成為新常態。77%企業相信，客戶慣用語音助理、聊天機器人、臉部識別、應用程式後，在疫後將同樣依賴。疫情前，中國只有68%客戶採用非接觸式介面，疫情爆發後卻大增至90%，穩居全球榜首；英國亦由47%增至86%；美國則由55%增至84%（見表）。

2.企業加強AI部署，着手改善客戶體驗。報告顯示，未來3年會有8成企業，將一半以上的客戶互動交予AI負責。而AI有助達成客戶期望，又在對話中不斷進步，能為企業帶來巨大的潛在利益。

3.社會正建立對AI的信任。有46%客戶認為AI值得信賴，而2018年僅得30%。報告表示，歐盟落實《一般資料保護規範（GDPR）》是最大驅動力之一，只有AI公平性和透明度夠高，客戶獲私隱保障，才放心將數據交出去。

4.AI技術愈趨成熟，擁有類似真人能力。64%客戶指AI互動與真人無異，比2018年多20%。澳洲國民銀行（NAB）旗下數碼銀行UBank，曾推出虛擬助手Mia，針對房屋貸款申請能問逾300條問題。

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個人化產品　釋放AI潛力

報告建議，要完全釋放AI潛力，企業必須為客戶提供個人化產品，利用AI預測在不同場景下的消費行為。AI亦要具備一致性，使客戶對互動有更好的控制；同時有效減輕客戶工作量，提供可行解決方案。

有關研究旨在探討企業採用AI改善客服體驗的情況，並於今年4至5月，訪問了來自12個國家的5,300名客戶，以及1,060名大型企業領袖。

責任編輯：姚慧儀

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