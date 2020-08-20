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【歐洲第二波疫情】西班牙創解封後新高 日增近4000宗

環球社會熱點 13:15 2020/08/20

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歐洲第二波新冠肺炎疫情仍持續，西班牙的新冠疫情更急劇惡化。西班牙宣佈再增近4,000人確診新冠肺炎，創西班牙自6月解封後的單日最高增幅。

【英國疫情】流感死亡個案為新冠肺炎6倍 一周死逾千人

【英國疫情】擬機場設檢測站抵步即測試 隔離期有望縮短

路透社報道，西班牙衛生部周三（19日）表示，該國再增3,715人確診新冠肺炎，累計病例增至超過37萬宗。首都馬德里繼續成為疫情重災區，超過40%（1,535宗）的病例集中於馬德里，其次為巴斯克（Basque）和阿拉貢（Aragon），分別約有470宗新病例。

西班牙再增14名患者死亡，較前一日的21宗死亡病例略低。西班牙衛生部表示，在過去7天期間，累計有131人死於新冠肺炎。

【法國疫情】巴黎聖日耳門首次晉級歐聯決賽 恐威脅防疫成效

【新冠疫苗】澳洲總理倡強制接種 爭議聲下改稱屬鼓勵性質

西班牙因應疫情嚴峻，已於全國範圍強制民眾佩戴口罩，亦對夜總會及公共交通工具實施限制措施，避免疫情進一步蔓延。但根據歐盟的疫情數據，西班牙的確診病例仍屬西歐國家中最高，過去14日每10萬人的確診率同為最高。

西班牙衛生部官員強調，病例近期急增是因為當局的檢測量增加，指出西班牙未有踏入第二波疫情。目前馬德里、加泰羅尼亞及巴斯克等地區都啟動大規模篩查計劃，以隔離無症狀的感染者。

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責任編輯：鄭錦玲

西班牙的新冠肺炎疫情急劇惡化，創西班牙自6月解封後的單日最高增幅。

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