【美元危機】大摩：美元是今年最佳避險貨幣

▲ 摩根士丹利認為，美元是今年最佳的避險貨幣，因美息偏低令借美元作套息交易的成本下降。

美國進一步制裁香港，停止3個與香港雙邊協議，反映中美角力再次升溫，作為避險貨幣的美元隔晚重回93關。不過，摩根士丹利認為，美元是今年最佳的避險貨幣，因美息偏低令借美元作套息交易的成本下降。

大摩指，雖然日圓及瑞士法郎仍是相對安全的套息交易貨幣，但該行仍選擇美元作為今年餘下時間的最佳避險貨幣，因市場的風險承受能力仍偏低，而且對美元看法偏淡。部分外滙策略師指，政治不確定性，加上美國政府因應疫情推出大規模刺激政策，均不利美元走勢。

傳統上日圓是套息交易投資者最愛的低息貨幣，因日本央行一直將息率維持偏低水平，目前日本短息仍是負息。不過，大摩指，日本投資者在不明朗的環境下已買入不少海外資產，而且未見有班資回朝跡象，因此即使在市場恐慌時，日圓或繼續向下，意味美元兌日圓將上升。

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編輯：陳韻妍