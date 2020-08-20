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歐盟：不承認白俄羅斯大選結果 很快制裁相關人士

環球政治 13:12 2020/08/20

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白俄羅斯爆發連串的反政府示威，示威者指摘選舉舞弊，促不承認結果。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟與白俄羅斯人民站在一起，白俄羅斯的總統大選「既不自由也不公平，亦不符合國際標準」，歐盟不會承認結果，很快會制裁相關人士。

白俄羅斯示威者聯同國企員工料罷工 總統斥反對派老鼠

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白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）警告，反對派建立議會、選行新的大選，可能會面臨刑事指控。他下令安全部隊清理示威街頭，可能是新一輪鎮壓的先兆。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會後見記者稱，白俄羅斯人民想現在就改變，他們的勇氣令人留下深刻的印象，希望舉行一個民主和新的總統大選，因為過去的選舉「既不公平也不自由」。

普京倡白俄與俄加強融合 分析憂俄乘亂呑併白俄羅斯

盧卡申科：白俄羅斯不會重新大選

歐盟委員會承諾為白俄羅斯人民提供5300萬歐元（4.86億港元）援助，其中200萬歐元幫助在示威衝突中受傷的人、100萬歐元用於支援獨立媒體，其餘的用作抗疫。

馮德萊恩補充，對白俄羅斯人民而言，現在更重要的是，將援助金交到民間社會和弱勢群體；歐盟一致支持制裁相關人士。

德國總理默克爾（Angela Merkel）透露，曾致電盧卡申科，但對方拒絕接聽。她指，白俄羅斯人知道他們想要的是什麼，就是一條通向獨立的道路，呼籲各方保持溝通，才能解決危機。

白俄羅斯政府釋放所有示威者 官員向示威者致歉

「外國勢力干預白俄羅斯內政」俄羅斯首回應鄰國示威

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責任編輯：鄧燕君

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