蘋果市值達2萬億美元 兩年翻倍跑贏阿里騰訊

蘋果（Apple）市值更上層樓，衝破2萬億美元（約15.5萬億港元），為美股首家上市公司市值達；到這水平。蘋果這家美股科技龍頭，僅花了兩年間便令市值倍翻，期間表現遠跑贏兩家中資科技龍頭騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 。

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盡管現時美國疫情延續，加上中美科技戰正升溫，仍無阻蘋果市值再闖高峰。受惠業績勝預期，加上宣布分拆股份的沖喜，推動蘋果股價屢破頂。

首隻美股破2萬億美元 市值全球第一

兩年以來，蘋果的股價表現維持強勁。蘋果於2018年8月份突破萬億美元市值，亦為首家美企達這水平，當時亦同為全球市值最大上市公司。其後亞馬遜（Amazon）及微軟（Microsoft）的市值先後趕上，三在者爭奪全球市值一哥寶座互有上落。到去年12月，市值達2萬億美元的沙特阿美（Saudi Aramco）於沙特上市，成為全球市值最大上市公司，惟其後沙特阿美走低，而美股科技股呈強，到上月底蘋果市值已超過沙特阿美，重奪全球市值一哥寶座。當時蘋果市值已逾1,800億美元，市場已預期蘋果市值將於短期衝破2萬億美元大關。終在不足一個月間，蘋果已達標。

市值雖為科技巨無霸，仍無阻其市值高速增長。於2018年8月蘋果市值首次見萬億美元，其後經歷中美貿易戰及新冠肺炎疫情等挑戰，惟兩年間市值仍能勁升1倍，達2萬億美元水平。反觀兩隻中資科技龍頭騰訊及阿里巴巴期內表現遠落後於蘋果。

阿里騰訊 市值挑戰萬億美元關口

盡管騰訊及阿里巴巴仍為中資科技龍頭，市值遠遠拋離其他中資對手，惟兩者兩年間的市值增幅遠低於蘋果，兩者兩年間市值僅增長約50%。

現時環球科企中蘋果已登頂見2萬億元，亞馬遜及微軟緊隨其後，市值約1,600億美元，谷歌（Google）母公司Alphabet亦已突破萬億美元市值。距離萬億美元市值不遠的有三家公司，分別為Facebook（約7,500億美元），阿里（約7,000億美元）及騰訊（約6,200億美元）。雖然現時Facebook市值稍為領先兩家中資科企，惟在過去1年，三者市值互有上落，誰可率先衝破萬億美元市值，目前難下定論。

從走勢上，由3月份低位計，facebook股價已反彈逾9成，而騰訊及阿里巴巴則僅由低位反彈約5成，即兩者有追落後的概念。騰訊遊戲業務成務的關鍵，而大行均看好遊戲業可維持強勁；阿里於電商業務亦現強勁增長，加上旗下螞蟻集團將上市，亦對阿里股價有支持。不過，中美科技戰升溫，仍令中資科技巨頭存隱憂。

責任編輯：錢家鋒