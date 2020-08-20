【業績】嘉華國際半年核心盈利升85%　中期息增逾16%至7仙

▲ 嘉華國際（00173）派中期息每股7仙，較去年同期升16.7%。

嘉華國際 （00173） 上半年純利升68%至25.56億元，核心盈利上升85%至27.36億元，每股盈利81.77仙，派中期息每股7仙，較去年同期升16.7%。嘉華國際股價現升2.7%，報3.41元，成交額1009萬元。

期內，營業額上升64%至84.07億元，主要來自香港嘉熙、上海嘉御庭第三期及嘉濤灣、南京嘉譽山、廣州花都嘉華廣場第三期、東莞星際灣的物業銷售以及上海嘉華中心的租金收入。營業額與去年同比顯著上 升，主要因為嘉熙大部份預售單位於本期交付予買家，並確認為收入。

截至6月底止，集團已簽約但未確認之應佔銷售約為63億元，預計於今年下半年及明年入賬。

嘉華續指，向部份因疫情而受到不利影響的租戶提供租金優 惠，導致期內租金收入有所下跌，但投資物業出租率持續高企，高級食肆購物廣場 J SENSES 及嘉悅商業部份出租率分別為 100%及 93%。

相關文章：

【大行點睇】銀娛中績勝預期 滙豐升目標價大和看好跑贏大市

【銀娛業績】銀娛半年EBITDA虧損11億、不派息 呂耀東：重開自由行是復甦首步

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳