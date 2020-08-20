特朗普被揭曾致函普京：我是你狂迷！

美國大選在今年11月舉行，而俄羅斯有否干預2016年美國大選的爭議仍持續。美國參議院發表有關「通俄門」報告，報告中總統特朗普在多年前，撰寫給俄羅斯總統普京的信件引起大眾關注。特朗普當時向普京寫道：「我是你狂迷！」（I am a big fan of yours!）

美國參議院情報委員會（U.S. Senate Select Committee on Intelligence）周二發表有關俄羅斯有否干預2016年美國大選的報告。

報告中包括多封多年前尚未是美國總統的特朗普，向普京撰寫的信件。

特朗普恭賀普京在2007年成為《時代》雜誌年度風雲人物，寫道：

「恭喜你成為《時代》雜誌年度風雲人物，你絕對是值得的。你可能聽說過，我是你狂迷！」

（Congratulations on being named Time magazine's 'Man of the Year' — you definitely deserve it. As you have probably heard, I'm a big fan of yours!）

在2013年，特朗普寫信邀請普京擔任環球小姐選美比賽的嘉賓。特朗普在給普京的邀請信中，更特意手寫一句「世上最漂亮的女人！」（THE WORLD'S MOST BEAUTIFUL WOMEN!）

普京回道，他未能出席環球小姐比賽，希望之後有機會在特朗普到訪俄羅斯時，與他會面。

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責任編輯：林嘉莉