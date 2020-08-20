嘉里建設半年核心少賺65%　股息不減派0.4元、周息率近7厘

▲ 嘉里建設半年盈利跌近7成，中期息維持不變。

早前已發盈警的嘉里建設 （00683） 公布，撇除投資物業組合公允值變動，上半年核心盈利跌65%至11.06億元，主要受累發展物業的銷售貢獻下跌、酒店資產收入顯著減少。嘉里建設維持中期股息0.4港元，總額涉資約5.8億元。

連同去年度末期息0.95元，嘉里建設現價報19.38元，周息率6.97厘。

嘉里建設半年收入按年大減65%至39.2億元，主要是期內入帳物業銷售收入大跌84%至12.6億元，物業租務收入就跌4%至23.2億元，酒店營運收入就跌65%至3.38億元。

以列帳盈利計，受累得投資物業公允價值跌3200萬元，相對去年同期增4.52億元，嘉里建設半年列帳賺10.74億元，按年跌70%。

嘉里：內地商場人流回至疫情前

嘉里表示，內地業務方面，內地樓市漸回復，「榕城．江上圖」的住宅部分於4月開售，前海的全新公寓大樓及瀋陽項目三期將於下半年推售。商場訪客人流及按銷售額計算的租金已反彈至疫情前的水平，但辦公室部分受累中美關係，料增長動力於今年餘下時間內仍然疲弱。

香流業務方面，嘉里指豪宅、高級住宅市道穩健，滿名山和皓畋的剩餘單位推售受惠於積壓需求，下半年對香港住宅銷情保持信心。

辦公室租賃業務就受惠企業遷出核心區的趨勢，不但出租率保持高企，也錄得穩定租金收入。

嘉里對內地業務全年表現持正面展望，香港目前業務就受到干擾以及局勢高度不穩，但仍然看好香港業務的長遠前景。

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